Джонсон різко відповів британському політику за підтримку Путіна

Експрем'єр наголосив, що за агресію РФ проти української держави у 2014 і 2022 роках несе відповідальність тільки одна людина – Путін

Борис Джонсон: «Ніхто не провокував Путіна. Ніхто не «ткнув ведмедя палицею». Народ України переважною більшістю голосів у 1991 році проголосував за те, щоб стати суверенною і незалежною країною»

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко поставив на місце лідера і співзасновника партії «Реформувати Сполучене Королівство» («партія Brexit») Найджелу Фараджу, який звинуватив Захід у провокації Росії до війни проти України. Про це експрем'єр Британії написав у своєму акаунті в Х.

Джонсон назвав позицію британського політика «черговою кремлівською пропагандою» і «нудотною історичною маячнею». «Ніхто не провокував Путіна. Ніхто не «ткнув ведмедя палицею». Народ України переважною більшістю голосів у 1991 році проголосував за те, щоб стати суверенною і незалежною країною. Вони мали повне право домагатися як членства в НАТО, так і членства в ЄС», – підкреслив Джонсон.

Експрем'єр наголосив, що за агресію РФ проти української держави у 2014 і 2022 роках несе відповідальність тільки одна людина – Путін. «Намагатися перекласти провину на інших – це морально огидно і є популяризацією путінської брехні», – додав колишній чиновник. На його думку, протягом останніх 30 років проблемою були «не західні провокації, а слабкість Заходу перед обличчям російської агресії».

Зокрема Джонсон відреагував на статтю Фараджа в The Telegraph. У цьому матеріалі політик стверджував, що останні 10 років свідчать про те, що Захід грає на руку Путіну, даючи йому привід зробити бажане.

«Ще 2014 року, коли ЄС уперше запропонував Україні угоду про вступ, я сказав у своїй промові в Європейському парламенті, що «в Україні буде війна». Чому? Тому що розширення НАТО і Європейського союзу давало Путіну привід, який він не міг ігнорувати». Відтоді я неодноразово давав зрозуміти, що якщо тикати російського ведмедя палицею, не дивуйтеся, якщо він відповість...», – наголосив автор.

Раніше Борис Джонсон прокоментував ймовірні домовленості Трампа та Путіна.