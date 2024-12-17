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У яких країнах люди працюють найменше та найбільше: статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У яких країнах люди працюють найменше та найбільше: статистика
Графіки роботи у різних країнах світу суттєво відрізняються
фото із відкритих джерел

Найкоротший робочий тиждень у Нідерландах, а найбільше працюють в Індії 

За даними Міжнародної організації праці (МОП), у середньому люди працюють 43,9 години на тиждень. Однак існують значні регіональні відмінності в середній тривалості робочого часу, що відображають відмінності у культурних нормах, економічних структурах та політиці у сфері праці. Про це пише Visual capitalist.

Автори інфографіки Visual capitalist відобразили середню кількість робочих годин на тиждень на одного співробітника у різних країнах.

У яких країнах люди працюють найменше та найбільше: статистика фото 1

Дані включають вибірку 108 із 187 держав – членів Міжнародної організації праці, до неї не включено відомості про самозайняті.

Згідно зі стандартами МОП, робота понад 48 годин на тиждень вважається надмірною через негативний вплив на здоров'я, безпеку, продуктивність та баланс між роботою та особистим життям.

Чотири з п'яти країн із найдовшим робочим тижнем – в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: це Індія (56 годин на тиждень, Бутан, Бангладеш та Камбоджа). Також до п'ятірки входить Уганда. 

У Європі, як правило, робочий тиждень коротший, а жителі Нідерландів взагалі працюють у середньому 29,8 години на тиждень, у Австрії та Данії трохи більше – 32 години. Цікаво, що робочий тиждень у Руанді та Іраку 29, 9 та 31,6 годин відповідно.

До слова, найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку станом на зараз у Польщі. Про це свідчать дані нового звіту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

У звіті ОЕСР зібрані дані 12 із 38 країн, що входять до організації. Зазначається, що найбільше працевлаштованих біженців працездатного віку у Польщі (65%). На другому місці Британія (61%), а на третьому – Швеція (56%).

У Литві рівень зайнятості українських біженців складає 53%, у Чехії – 51%, Данії, Нідерландах та Естонії – 46%, у Франції – 33%.

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Теги: Швеція Індія Бангладеш робота Камбоджа праця соціум економіка

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