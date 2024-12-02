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Працівники заводів Volkswagen вийдуть на загальнонаціональні страйки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Працівники заводів Volkswagen вийдуть на загальнонаціональні страйки
Робітники Volkswagen погрожують масовими і тривалими протестами
фото із відкритих джерел

Попереджувальний страйк працівників Volkswagen може тривати до 9 грудня

Найбільша профспілка Німеччини IG Metall оголосила про початок попереджувального страйку співробітників автоконцерну Volkswagen. Про це повідомив журнал Der Spiegel.

«Загальнонаціональні попереджувальні страйки почнуться на всіх підприємствах Volkswagen 2 грудня», – заявив голова відділення IG Metall у федеральній землі Нижня Саксонія Торстен Грегер.

Раніше найбільша у ФРН профспілка демонстративно нагадала про завершення терміну дії «попередніх домовленостей», досягнутих з керівництвом автоконцерну симоволічно подзвонивши у дзвони у Цвіккау, неподалік найбільшого завод Volkswagen в Німеччині. На акціях, що знаменують початок загальнонаціонального страйку, зібралося понад 300 співробітників Volkswagen.

«Серед працівників багато невдоволення. Завдяки проведенню запобіжних страйків з'явилася можливість випустити пару. Ми очікуємо на широку підтримку під час перших акцій», – прокоментувала маніфестації, що готуються, голова робочої ради Даніела Кавалло.
Як підкреслив один із керівників IG Metall Уве Кунстманн, правління Volkswagen має «нарешті одуматися».

«Досить слів, час діяти», – заявив він. Причиною для демонстрації є плани топ-менеджменту Volkswagen скоротити заробітну плату на 10% для понад 120 тис. співробітників. Представники профспілки, навпаки, наполягають на індексації матеріальної винагороди працівникам автоконцерну.

Йдеться також про намір керівництва Volkswagen закрити щонайменше три заводи в Німеччині, що призведе до скорочення для десятків тисяч співробітників. За словами глави концерну Олівера Блума, подібні заходи є вимушеними та пов'язані з посиленням позицій китайських автовиробників на європейському ринку, а також зниженням конкурентоспроможності Німеччини як місця ведення бізнесу. За повідомленнями ЗМІ, звільнення можуть розпочатися 1 липня 2025 року.

Попереджувальний страйк може тривати до 9 грудня. Саме на цей день заплановано новий раунд переговорів між менеджментом компанії та керівництвом профспілки.

Раніше у Німеччині уже були акції протесту працівників металургійної та електротехнічної промисловості, серед яких співробітники автоконцернів Volkswagen (VW) та BMW. До протестів закликала профспілка IG Metall, яка представляє інтереси працівників. По всій країні було зупинено роботу підприємств.

До слова, автогігант Volkswagen продасть держкомпанії з Шанхаю свою частку на підприємстві, розташованому в Сіньцзянь-Уйгурському регіоні Китаю. Сума угоди не розголошується. Раніше на заводі збирали автомобілі Volkswagen Santana. В рамках угоди під контроль покупця SMVIC перейдуть випробувальні полігони в Турфані (Сіньцзян) та Шанхаї. Після цього Volkswagen припинить свою присутність у Сіньцзяні.

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Теги: профспілка завод автомобіль страйк робота праця звільнення Volkswagen

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