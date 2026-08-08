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Україна погодила зі США обмеження на удари в Чорному морі – Bloomberg

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Україна погодила зі США обмеження на удари в Чорному морі – Bloomberg
Чорноморський пункт швартування КТК
фото: Каспійський трубопровідний консорціум

Домовленість стосується інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму та частини неросійських суден

Україна погодилася утримуватися від ударів по окремих неросійських нафтових танкерах та об'єктах інфраструктури у Чорному морі, які мають важливе значення для експорту казахстанської нафти. Домовленості було досягнуто за посередництва Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами представника американського уряду, Україна створила контактні пункти, через які комерційні перевізники зможуть обмінюватися інформацією для безпечного проходження суден.

Домовленість стала результатом переговорів між високопосадовцями США та українським керівництвом. Її уклали на тлі нещодавніх атак на судна поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у російському Новоросійську, після яких активність судноплавства в цьому районі знизилася.

За даними Bloomberg, Україна зобов'язалася не атакувати інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму та неросійські судна, які прямують до його терміналу, якщо вони відповідають низці умов. Зокрема, судна не повинні перебувати під українськими санкціями, перевозити російську нафту або інші вантажі з РФ, а також належати російським фізичним чи юридичним особам.

Київ також надає вантажовідправникам роз'яснення щодо критеріїв, за якими судна можуть розглядатися як потенційні цілі. За словами співрозмовника видання, Україна підтримує контакти з американськими компаніями та адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо безпеки комерційного судноплавства.

Каспійський трубопровідний консорціум відіграє ключову роль в експорті казахстанської нафти, оскільки Казахстан має обмежені можливості постачати значні обсяги сировини альтернативними маршрутами. Через КТК зазвичай проходить близько 2% світових поставок сирої нафти. Значна частина цих обсягів надходить на європейські нафтопереробні підприємства.

Домовленість з'явилася на тлі напруженої ситуації на світовому нафтовому ринку. Війна в Ірані та скорочення поставок через Ормузьку протоку вже спричинили дефіцит сировини та зростання цін на нафту й пальне. У США подорожчання пального також стало економічним фактором напередодні проміжних виборів у листопаді.

Нагадаємо, у липні американська нафтова компанія Chevron звернулася до Білого дому через наслідки українських атак у Чорному морі, які впливають на її нафтовий бізнес у Казахстані.

Гендиректор Майк Вірт обговорив із представниками адміністрації США ризики для бізнесу компанії після того, як безпілотники атакували район поблизу російського порту Новоросійськ. Під час атаки були пошкоджені чотири танкери, зокрема судно, зафрахтоване Chevron.

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Теги: США Україна порт Казахстан росія флот

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