Україна отримає від європейського союзника криміналістичну лабораторію

МЗС Нідерландів: Україні передадуть криміналістичну лабораторію ціною €6 млн

Влада Нідерландів передасть Україні пересувну криміналістичну лабораторію, заявив у соцмережі X глава МЗС європейської країни Каспар Велдкамп. За його словами, вартість апаратури оцінюється приблизно у €6 млн.

«За погодженням з міністром оборони я підтвердив надання пересувної криміналістичної лабораторії, включаючи одноразові матеріали та програмне забезпечення. Її якнайшвидше перевезуть в Україну для надання допомоги у дослідженнях», – зазначив дипломат.

Рішення було ухвалено після візиту Велдкампа та голови Міноборони Нідерландів Рубена Брекелманса в Україну. Для глав відомств поїздка до країни стала першою на нових посадах.

Раніше новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф пообіцяв продовжувати фінансову, військову та політичну підтримку України. Про це він сказав у своїй промові в Палаті представників.За його словами, стандарт НАТО у 2% на оборону досягнуто та законодавчо закріплено.Крім того, зазначив Дік Схооф, уряд Нідерландів виконуватиме всі міжнародні договори, як у контексті ЄС, так і поза ним.

До слова, що перші нідерландські винищувачі F-16 можуть вже незабаром відправитися в Україну. Ліцензія, необхідна для експорту винищувачів, вже видана. Про це заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен в Палаті представників парламенту. F-16 будуть доставлені в Україну незабаром, але точна дата поки що тримається в таємниці. Палату представників поінформують про це конфіденційно.