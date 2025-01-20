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Киянин дорогою на роботу натрапив на небезпечну знахідку (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Киянин дорогою на роботу натрапив на небезпечну знахідку (фото)
Арямуючи на роботу кияник помітив ймовірні боєприпаси
фото: Патрульна поліція Києва, Facebook

Небезпечні предмети було виявлено у Деснянському районі Києва

Жителі столиці продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так киянин по дорозі на роботу знайшов боєприпаси. Про небезпечну знахідку повідомили на спецлінію 112. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Згідно з повідомленням, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета у Деснянському районі.

«Заявник розповів, що прямуючи на роботу помітив ймовірні боєприпаси», – повідомляють правоохоронці.

Патрульні прибули за потрібною адресою, огородили місце події та викликали слідчих і вибухотехніків.

Правоохоронці також нагадали містянам як діяти при виявленні небезпечних предметів:

  •  у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  •  повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  •  до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  •  негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Жителі Києва не вперше стикаються з небезпечними знахідками. Як повідомляла прес-служба столичних рятувальників, 12 квітня 2018 року до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Голосіївському районі столиці на вул. Заболотного в лісі під час прогулянки виявлено ручну гранату РГД часів Другої світової війни. У Шевченківському районі Києва, на вул. Тургенівсьій, 71, в господарчій будівлі, під час прибирання виявлено артилерійський снаряд Д-122 часів Другої світової війни. Також в Подільському районі, на вул. Вітряні гори, 21/7, на проїжджій частині дороги між житловим будинком та дитячим майданчиком виявлено німецьку ручну гранату НРГ та патрони калібру 7,62 мм – чотири одиниці, часів Першої світової війни.

Тиждень тому про виявлення небезпечного предмета повідомили у Дніпровському районі Києва. 

Загалом понад 512 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери ДСНС з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.  

Теги: боєприпаси поліція Київ

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