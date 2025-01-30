Колапс АОЗ. Національна асоціація оборонної промисловості звернулася до президента

Січень минув, а Агенція досі не профінансувала жодного контракту

NAUDI закликає Зеленського вирішити питання АОЗ: маючи 19 мільярдів гривень у січні, не профінансовано жодного контракту. Про це йдеться у зверненні Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) до Президента України.

«Попри виділення Міністерством фінансів ще 3 січня 2025 року 19 млрд грн на закупівлю озброєння та боєприпасів, Агенція досі не профінансувала жодного контракту. Це ставить під загрозу своєчасне постачання критично важливих боєприпасів і техніки для Сил Оборони України.

Така ситуація вже почала впливати на оборонну промисловість: понад 80 підприємств ОПК, що торік забезпечили більше 30% потреб армії, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти. Останні події, пов’язані з керівництвом ДП «АОЗ», фактично паралізували роботу агенції, що загрожує зривом постачання озброєння щонайменше на два місяці», – йдеться у повідомленні.

NAUDI закликала Володимира Зеленського вжити невідкладних заходів для нормалізації роботи «Агенції оборонних закупівель» та гарантувати стабільне фінансування контрактів.