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У Німеччині стартувало засідання «Рамштайн»: голова Пентагону зробив низку заяв

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Німеччині стартувало засідання «Рамштайн»: голова Пентагону зробив низку заяв
Остін напередодні «Рамштайну-20», коаліція зосередиться на нагальних потребах України на полі бою та довгостроковій безпеці
фото з відкритих джерел

Ллойд Остін: «США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього»

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін офіційно відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України, виступивши перед учасниками. Він заявив, що Сполучені Штати Америки і союзники не допустять, щоб Україна програла у війні з Росією. 

«Ми знаємо, що умови в яких веде бій українська армія, є надзвичайно важкими. На жаль, цивільне населення потерпає від атак російських безпілотників. Тому сьогодні наш меседж доволі чіткий. США не допустять, щоб Україна програла. Наша коаліція не дозволить цього. І весь вільний світ цього не допустить», – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, відбувається 20-та зустріч союзників у форматі «Рамштайн».  Контактна група з питань військової допомоги Україні зібралася в Німеччині,  її очолив керівник Пентагону Ллойд Остін. Разом з Остіном на «Рамштайн»  присутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший. Загалом на засідання запрошено міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу.

Як заявив Ллойд Остін напередодні «Рамштайну-20», коаліція зосередиться на нагальних потребах України на полі бою та довгостроковій безпеці.

Напередодні підготовки зустрічі «Рамштайн-20» міністр оборони України Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели телефонні перемовини з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Теги: Німеччина Ллойд Остін

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