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Росіяни за добу 55 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росіяни за добу 55 разів обстріляли прикордонні громади Сумщини
Керовані авіабомби загарбники скинули на Сумську, Степанівську, Річківську, Ямпільську, Хотінську, Миропільську, Тростянецьку та Юнаківську громади
фото: ДСНС

У Сумській області пролунало 99 вибухів

Сумська область зазнала масованих обстрілів з боку російських військ протягом дня. Зафіксовано 55 атак на прикордонні громади, що призвело до 99 вибухів. Про це інформує Сумська ОВА.

Окупанти застосували різноманітне озброєння, включаючи керовані авіабомби, ударні безпілотники типу «Ланцет», міномети, артилерію та FPV-дрони.

Найбільше постраждали Сумська, Степанівська, Річківська, Ямпільська, Хотінська, Миропільська, Тростянецька, Юнаківська, Боромлянська, Дружбівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Шалигинська, Великописарівська та Краснопільська громади.

Зокрема, Дружбівська громада потрапила під мінометний й артилерійський вогонь російських військ. Також зазнала ворожої атаки FPV-дронами.

Під мінометними ударами опинилися Новослобідська та Есманьська громади, під ударами FPV-дронів – Середино-Будська та Шалигинська. Великописарівську громаду війська РФ обстріляли з міномета, її ж атакували й FPV-дроном.

У зв'язку зі збільшенням інтенсивності обстрілів у Глухові, Есмані та Свесі Сумської області проводиться обов'язкова евакуація населення.

Сумська обласна військова адміністрація закликає мешканців прикордонних районів бути обережними та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, росіяни обстріляли університет в Сумах.

До слова, в Києві рятувальники ліквідовували наслідки ранкової атаки у Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

Крім того, під ранкову атаку потрапила й Київщина. Влучань в об’єкти інфраструктури та постраждалих немає. Однак унаслідок падіння уламків щбитих цілей виникли пожежі, пошкоджень зазнали три приватні будинки та два автомобілі.

Теги: Сумщина

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