У Москві військкомати розсилають призовникам сповіщення про заборону виїзду з РФ

Московським призовникам погрожують кримінальною відповідальністю за неявку до військкомату

Військкомати у Москві, столиці країни-агресорки Росії, розсилають призовникам сповіщення про те, що на них накладено обмеження за неявку по повістці. Спочатку інформація про це з'являлася без вказівки джерела, згодом декілька реальних випадків «Важным историям» підтвердив юрист Руху свідомих відмовників Артем Клига.

У повідомленнях зазначається, що призовнику закрито виїзд із Росії та накладено інші обмеження відповідно до поправок до закону «Про військовий обов'язок» від 2024 року. Це заборона розпоряджатися нерухомістю, реєструвати самозайнятість, отримувати закордонний паспорт, брати кредити та реєструвати транспортні засоби.

З 1 листопада російська влада розпочала другий етап запуску реєстру військового обліку, а у вересні в тестовому режимі запрацював реєстр повісток. Дані з реєстрів про заборону на виїзд з країни, як запевняє влада РФ, надходять до прикордонної служби ФСБ миттєво.

Всім, хто отримав повідомлення, пропонується терміново з'явитися в збірний пункт московських призовників. На даний момент неявка у військкомат по повістці це лише правопорушення (ст. 21.5 КоАП) зі штрафом до 30 тис. рублів.

При цьому призовникам уже зараз погрожують кримінальною відповідальністю за ст. 328 КК (штраф до 200 000 рублів або до двох років колонії). Видання «Верстка» писало, що у 2023-2024 роках жодного фігуранта справ за цією статтею не засудили до реального терміну, переважно це були грошові штрафи сумою менше 100 тисяч рублів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов громадян РФ до армії. Так, з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року до збройних сил Росії призвуть 133 тис. осіб віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі. Посадовець Міноборони переконує, що нібито призовників не залучатимуть до так званої «СВО в нових регіонах», а сам призов відбуватиметься з 1 жовтня до 31 грудня, крім районів Крайньої Півночі, там заходи триватимуть з 1 листопада до 31 грудня.