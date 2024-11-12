Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві військкомати розсилають призовникам сповіщення про заборону виїзду з РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Москві військкомати розсилають призовникам сповіщення про заборону виїзду з РФ
З 1 листопада російська влада розпочала другий етап запуску реєстру військового обліку
фото: Важные истории

Московським призовникам погрожують кримінальною відповідальністю за неявку до військкомату

Військкомати у Москві, столиці країни-агресорки Росії, розсилають призовникам сповіщення про те, що на них накладено обмеження за неявку по повістці. Спочатку інформація про це з'являлася без вказівки джерела, згодом декілька реальних випадків «Важным историям» підтвердив юрист Руху свідомих відмовників Артем Клига.

У повідомленнях зазначається, що призовнику закрито виїзд із Росії та накладено інші обмеження відповідно до поправок до закону «Про військовий обов'язок» від 2024 року. Це заборона розпоряджатися нерухомістю, реєструвати самозайнятість, отримувати закордонний паспорт, брати кредити та реєструвати транспортні засоби.

З 1 листопада російська влада розпочала другий етап запуску реєстру військового обліку, а у вересні в тестовому режимі запрацював реєстр повісток. Дані з реєстрів про заборону на виїзд з країни, як запевняє влада РФ, надходять до прикордонної служби ФСБ миттєво.

Всім, хто отримав повідомлення, пропонується терміново з'явитися в збірний пункт московських призовників. На даний момент неявка у військкомат по повістці це лише правопорушення (ст. 21.5 КоАП) зі штрафом до 30 тис. рублів.

При цьому призовникам уже зараз погрожують кримінальною відповідальністю за ст. 328 КК (штраф до 200 000 рублів або до двох років колонії). Видання «Верстка» писало, що у 2023-2024 роках жодного фігуранта справ за цією статтею не засудили до реального терміну, переважно це були грошові штрафи сумою менше 100 тисяч рублів.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов громадян РФ до армії. Так, з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року до збройних сил Росії призвуть 133 тис. осіб віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі. Посадовець Міноборони переконує, що нібито призовників не залучатимуть до так званої «СВО в нових регіонах», а сам призов відбуватиметься з 1 жовтня до 31 грудня, крім районів Крайньої Півночі, там заходи триватимуть з 1 листопада до 31 грудня. 

Читайте також:

Теги: росія призов до армії Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Засідання Радбезу ООН
Північнокорейські війська в Україні: США та Словенія скликають Радбез ООН
20 жовтня, 23:55
Остін заявив, що вірить у перемогу України і запропонував своє визначення перемоги
Ллойд Остін запропонував власне визначення перемоги України
23 жовтня, 13:19
Інцидент стався у Тракторозаводському районі Челябінська
У РФ колишній «вагнерівець» кидався на людей із ножем
27 жовтня, 17:44
Північнокорейських військових було перекинуто в Курську область
Генсек НАТО підтвердив участь північнокорейських військових у війні проти України
28 жовтня, 13:42
Морські котики армії США на бойовій позиції під час перебування контингенту з місією в провінції Капіса, Афганістан
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну
28 жовтня, 21:23
Володимир Зеленський розповів про співвідношення військових сил
Президент пояснив, чому ЗСУ змушені відступати на деяких ділянках фронту
30 жовтня, 16:23
З метою отримання нових знань та методик директор та вчителі «навчального закладу» пройшли в Курську курси з підвищення кваліфікації
Директорка ліцею на Куп’янщині впроваджувала російські стандарти освіти: як її покарали
4 листопада, 14:54
За словами президента, війська КНДР перебувають у Курській області
Президент України підтвердив втрати північнокорейських військових на Курщині
7 листопада, 20:26
Тренування солдатів в Північній Кореї, березень 2024 року
У 2024 році в Росію «з метою навчання» в'їхала рекорда кількість громадян КНДР 
8 листопада, 10:50

Соціум

У Москві військкомати розсилають призовникам сповіщення про заборону виїзду з РФ
У Москві військкомати розсилають призовникам сповіщення про заборону виїзду з РФ
Росія ухвалила закон про заборону «пропаганди чайлдфрі»
Росія ухвалила закон про заборону «пропаганди чайлдфрі»
У Китаї позашляховик вʼїхав у натовп: загинуло 35 людей
У Китаї позашляховик вʼїхав у натовп: загинуло 35 людей
В Абхазії відбуваються масові протести після затримання опозиціонерів (відео)
В Абхазії відбуваються масові протести після затримання опозиціонерів (відео)
Президент Південної Кореї відновив давнє хобі, аби зблизитися із Трампом
Президент Південної Кореї відновив давнє хобі, аби зблизитися із Трампом
Скандал на кладовищі: у Луцьку жінка приїхала хоронити брата, а місце вже зайняте
Скандал на кладовищі: у Луцьку жінка приїхала хоронити брата, а місце вже зайняте

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
21K
Спалений прапор ЄС та десятки затримань. У Варшаві пройшов марш до Дня незалежності
20K
Тепер за принципом Шенгену: Канада скасувала багаторазові візи на 10 років
8273
Франція опинилась на порозі промислової кризи
7723
Втрати ворога станом на 12 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Сьогодні, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 06:00
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:50
На Тернопільщині майже половина рекрутів – жінки
Сьогодні, 01:59
12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:24
Путін наказав намагатиметься повернути Курську область до інавгурації Трампа – Telegraph
Сьогодні, 00:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua