ЄС збирається закликати Китай допомогти зупинити війну Росії проти України – ЗМІ

Лідери ЄС збираються на саміт у Брюсселі, де зосередять свої дискусії про роль Китаю у російському вторгненні в Україну

29-30 червня в Брюсселі відбудеться саміт, однією з тем якого буде Китай та економічна безпека

Наступного тижня лідери Європейського союзу планують закликати Китай допомогти зупинити війну Росії проти України. Про це повідомляє Reuters.

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29-30 червня в Брюсселі відбудеться саміт, однією з тем якого буде Китай та економічна безпека. Неназваний чиновник ЄС розповів виданню, що на саміті закличуть КНР відновити баланс з Євросоюзом.

Чиновник також додав, що лідери ЄС зосередять свої дискусії про роль Китаю у російському вторгненні в Україну.

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«Західні лідери закличуть Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну», – зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що Китай опублікував так званий «мирний план» зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Крім того, в документі йдеться про те, що безпека України не повинна досягатися за рахунок інших країн, «безпека регіону не повинна досягатися зміцненням чи розширенням військових блоків», а інтереси безпеки та занепокоєння всіх країн необхідно сприймати серйозно.

Зокрема на тлі українського контрнаступу Європейський Союз готує пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд.

Також генсек НАТО Єнс Стотенберг заявив, що Україна отримає довгострокову допомогу від країн НАТО у Вільнюсі. За його словами, НАТО ухвалить пакет допомоги, покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років. На думку Столтенберга, це наблизить Україну до Альянсу.

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До слова, ЄС тисне на виробників боєприпасів, аби допомогти Україні.