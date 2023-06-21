Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС збирається закликати Китай допомогти зупинити війну Росії проти України – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЄС збирається закликати Китай допомогти зупинити війну Росії проти України – ЗМІ
Лідери ЄС збираються на саміт у Брюсселі, де зосередять свої дискусії про роль Китаю у російському вторгненні в Україну
фото з відкритих джерел

29-30 червня в Брюсселі відбудеться саміт, однією з тем якого буде Китай та економічна безпека

Наступного тижня лідери Європейського союзу планують закликати Китай допомогти зупинити війну Росії проти України. Про це повідомляє Reuters.

29-30 червня в Брюсселі відбудеться саміт, однією з тем якого буде Китай та економічна безпека. Неназваний чиновник ЄС розповів виданню, що на саміті закличуть КНР відновити баланс з Євросоюзом.

Чиновник також додав, що лідери ЄС зосередять свої дискусії про роль Китаю у російському вторгненні в Україну.

«Західні лідери закличуть Китай використати свій вплив на Росію, щоб зупинити війну», – зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що Китай опублікував так званий «мирний план» зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Крім того, в документі йдеться про те, що безпека України не повинна досягатися за рахунок інших країн, «безпека регіону не повинна досягатися зміцненням чи розширенням військових блоків», а інтереси безпеки та занепокоєння всіх країн необхідно сприймати серйозно.

Зокрема на тлі українського контрнаступу Європейський Союз готує пакет фінансової допомоги для України на €50 млрд. 

Також генсек НАТО Єнс Стотенберг заявив, що Україна отримає довгострокову допомогу від країн НАТО у Вільнюсі. За його словами, НАТО ухвалить пакет допомоги, покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років. На думку Столтенберга, це наблизить Україну до Альянсу.

До слова, ЄС тисне на виробників боєприпасів, аби допомогти Україні.

Теги: росія Китай Україна безпека Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За добу ворог застосував майже пів сотні дронів Shahed
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів
23 травня, 06:29
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини розкритикував ідею «ненасильницького» опору України
18 червня, 11:36
Ексміністр енергетики Оржель наголосив, що санкції на «Росатом» треба накласти, але водночас треба думати, як звести нанівець вплив російської компанії в Україні
Україна використовує ядерне паливо виробництва РФ. Ексміністр розповів про санкції проти «Росатома»
2 червня, 13:41
Маша Єфросиніна не поділяє думок сестри
Сестра Маші Єфросиніної з Росії заговорила про мир
10 червня, 10:52
Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма – генератор економічних реформ на Банковій
Програма Опоблоку – дороговказ для реформ в Україні? авторська стаття
31 травня, 15:05
Загалом Голодомор геноцидом українського народу вже визнали парламенти майже трьох десятків країн світу
Британія визнала Голодомор геноцидом українського народу
25 травня, 21:02
Маршевий двигун до ракети російської ЗРК «Панцирь-С1», яка пошкодила підʼїзд п'ятиповерхової житлової будівлі в Курську
РФ гатила по Києву ракетами і дронами, у Курській області сталася «бавовна»: головне за ніч
2 червня, 07:21
Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу Херсона
Ворог накрив Херсонщину масованим вогнем: серед постраждалих є діти
3 червня, 08:45
Білий дім готує план реформування найвпливовішого органу ООН
Байден пропонує радикальні зміни у Раді безпеки ООН
12 червня, 19:14

Політика

Британія оголосить про важливий пакет фінансової підтримки для України
Британія оголосить про важливий пакет фінансової підтримки для України
ЄС збирається закликати Китай допомогти зупинити війну Росії проти України – ЗМІ
ЄС збирається закликати Китай допомогти зупинити війну Росії проти України – ЗМІ
Литовська митниця посилює правила провезення товарів через Росію і Білорусь
Литовська митниця посилює правила провезення товарів через Росію і Білорусь
Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні на $6,2 млрд: що це означає
Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні на $6,2 млрд: що це означає
Кулеба зустрівся з Блінкеном у Лондоні: перші деталі
Кулеба зустрівся з Блінкеном у Лондоні: перші деталі
Франція змінила позицію щодо підтримки членства України в НАТО – ЗМІ
Франція змінила позицію щодо підтримки членства України в НАТО – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
«Такі ігрища небезпечні». Ексміністр оборони зробив зауваження Зеленському
82K
Свекруха проти невістки, донька проти мачухи. Чому родичі загиблих воїнів масово штурмують суди
72K
У Швейцарії затримано українського дипломата (оновлено)
47K
У Львові та області пролунали вибухи (оновлено)
43K
Росія розміщує ракетні комплекси біля українського кордону. Повітряні сили назвали причину
32K
Угорщина заявила, що звільнила українських полонених. Розвідка відреагувала

Новини

У жіночій в'язниці Гондураса стався бунт: загинули десятки ув'язнених
Сьогодні, 03:02
21 червня – День літнього сонцестояння: прикмети і заборони
Сьогодні, 00:01
Відбудована та зміцнена Україна є гарантією протидії терору РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:30
Атака на столицю, Данія збільшує військову допомогу Україні: головне за ніч
Вчора, 07:46
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по позиціях противника – Генштаб
Вчора, 07:23
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 06:35

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту