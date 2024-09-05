Дональд Туск розповів, чому Польща не збиває російські ракети

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Молдови пояснив, чому країна не збиває російські ракети, які залітають у повітряний простір

Туск пояснив, чому Польща не збиває російські ракети, які залітають в її повітряний простір

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час свого візиту до Молдови роз’яснив причини, чому Польща не збиває російські ракети, які іноді потрапляють у її повітряний простір. Про це повідомляє RMF FM.

Туск зазначив, що Польща не перебуває у стані війни, і тому важливо зважати на те, що об’єкт, який порушує повітряний простір країни, може бути як загрозливим або ворожим, так і цивільним об’єктом.

«Польща не перебуває у стані війни, а тому треба виходити з того, що об'єкт, який порушує наш повітряний простір, може бути загрозливим або ворожим об'єктом, але це може бути і цивільний об'єкт», – пояснив Туск.

Він також підкреслив, що збройні сили Польщі готові вжити необхідних заходів для нейтралізації об'єкта, якщо це буде вкрай необхідно.

«Ми готові застосувати зброю, коли це необхідно, щоб збити об'єкт, який порушує наш повітряний простір», – додав прем'єр.

Туск також зауважив, що забезпечення безпеки повітряного простору є пріоритетом для Польщі, проте кожен випадок потребує ретельного аналізу для уникнення небажаних наслідків.



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