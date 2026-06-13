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Орбана переобрали лідером угорської партії «Фідес» після втрати влади

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Орбана переобрали лідером угорської партії «Фідес» після втрати влади
Кандидатуру Орбана, який балотувався без альтернативних суперників, підтримали 729 делегатів із 737
фото: Reuters

Після програшу на виборах 12 квітня політичне майбутнє Орбана було під питанням

Угорська партія «Фідес», яка тепер перебуває в опозиції, під час з'їзду 13 червня переобрала своїм очільником колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана терміном на один рік. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

62-річний політик, відомий як творець моделі «неліберальної демократії», що надихала праворадикальних консерваторів у Європі та США, залишився на посаді попри нещодавню поразку партії. Після програшу на виборах 12 квітня правоцентристській партії «Тиса» політичне майбутнє Орбана опинилося під питанням, а сам він уперше з 2010 року зіткнувся з відкритою критикою з боку колишніх соратників, які закликали змінити політичний курс.

За даними державного інформаційного агентства MTI, кандидатуру Орбана, який балотувався без альтернативних суперників, підтримали 729 делегатів із 737. У своєму виступі перед голосуванням лідер «Фідес» заявив, що бере на себе повну відповідальність за виборчий програш, проте наголосив, що ніколи не здасться. Він також зазначив, що після 16 років перебування при владі партії необхідні внутрішні зміни, щоб стати ефективною опозиційною силою та повернути готовність до управління країною.

На квітневих виборах партія «Тиса», яку очолює чинний прем'єр-міністр Петер Мад'яр, здобула конституційну більшість у дві третини парламентських мандатів. Це дозволяє новій владі скасувати конституційні зміни, внесені за часів правління Орбана. На тлі цих подій популярність «Фідес» продовжує стрімко падати – згідно з травневим опитуванням Інституту Publicus, її підтримка знизилася до 17% (порівняно з 39% на виборах), тоді як рейтинг керівної партії «Тіса» зріс до 55%.

Як відомо, керівна партія «Тиса» подала пропозицію про внесення змін до Конституції Угорщини. Зокрема, політсила пропонує обмежити мандат прем’єр-міністра двома термінами. 

Двоє депутатів «Тиси» – Мартон Меллетей-Барна та Іштван Хантоші – подали пропозицію під назвою «Шістнадцята поправка до Основного Закону Угорщини», до якої належить й обмеження мандату прем’єра. Наразі у законодавстві зазначено, що прем’єр-міністра обирає парламент за пропозицією президента. Крім того, його мандат не обмежується, саме тому колишній глава уряду Віктор Орбан обіймав посаду прем’єр-міністра десятки років.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр оголосив масове скорочення зарплат політичної верхівки країни: його власний місячний дохід становитиме 3,8 млн форинтів – менш ніж половина від того, що отримував Віктор Орбан.

Теги: Угорщина Віктор Орбан

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