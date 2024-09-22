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Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні – звернення Президента (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні – звернення Президента (відео)
фото: скріншот

Глава держави повідомив про початок візиту до США, де він має намір представити План перемоги президенту країни Джо Байдену

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок свого візиту до Сполучених Штатів, під час якого він представить ключовий документ – План перемоги України. Важливі рішення, які ухвалять лідери, можуть визначити не тільки долю України, але й міжнародний порядок та стабільність. Про це повідомив глава держави у своєму зверненні.

Зеленський зазначив, що першим, хто ознайомиться з Планом перемоги, буде президент США Джо Байден. Президент України має на меті представити цей план не лише Байдену, але й іншим лідерам країн-партнерів, які, на його думку, можуть стати «лідерами миру», допомагаючи втілити спільну мету – досягнення справедливого миру. У цьому контексті важливу роль відіграють союзники України, зокрема США, які мають силу та можливості забезпечити реальні кроки для завершення війни відповідно до Формули миру, що базується на Статуті ООН.

План також буде представлений в Конгресі США обом партіям та кандидатам на пост президента. Зеленський підкреслив важливість єдності американських політичних сил в питанні підтримки України, зазначивши, що Америка разом з іншими союзниками має вирішальне значення для досягнення миру.

Президент Зеленський анонсував зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, держав «сімки» , європейськими політиками та керівниками міжнародних організацій, які також відіграють ключову роль у підтримці України. Він підкреслив, що нинішні події визначать спадщину покоління державних лідерів, які зараз знаходяться при владі, і ті рішення, які вони ухвалять, матимуть вплив на подальший світовий порядок.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у заходах Генеральної Асамблеї ООН.

Теги: США Володимир Зеленський президент

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