Після ударів України РФ розпочала нову інформаційну атаку на Європу – розвідка

Естонська розвідка назвала основні фейки, які зараз просуває Кремль

Після успішних далекобійних ударів України по російських нафтопереробних заводах та інших стратегічних об’єктах Кремль активізував інформаційну війну проти Заходу. Як інформує «Главком», про це заявив начальник розвідувального центру Збройних сил Естонії полковник Антс Ківісельг.

За словами Ківісельга, Москва вже тривалий час використовує пропаганду та дезінформацію як інструмент впливу на європейські країни.

«Для цього використовується ворожа риторика, спрямована проти Заходу, що супроводжується погрозами та демагогією. Головним звинуваченням є те, що причиною успіху України є допомога та підтримка, які надає Захід», – наголосив він.

Полковник пояснив, що Кремль особливо болісно реагує на успішні далекобійні удари Збройних сил України по російській території.

За словами очільника розвідувального центру ЗС Естонії, Росія намагається залякати європейців і посіяти сумніви щодо подальшої підтримки України.

«Росія хоче створити в Європі відчуття загрози можливої ескалації та підірвати єдність у подальшій підтримці України», – зазначив Ківісельг.

Естонська розвідка також назвала основні дезінформаційні кампанії, які останнім часом активно просуває Кремль. Зокрема, йдеться про неправдиві заяви, що країни Балтії та Фінляндія нібито дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії.

Крім того, російська пропаганда поширює фейки про нібито масове виселення російськомовних жителів із країн Балтії, а також заяви щодо можливого розміщення ядерної зброї в Литві та Фінляндії.

За оцінкою естонської розвідки, такі інформаційні кампанії є частиною спроб Кремля послабити єдність західних союзників України.

Як відомо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков несподівано змінив риторику щодо бойових дій в Україні. Він назвав їх війною, а не «спеціальною воєнною операцією», як це було раніше.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що заяви речника Кремля є свідомою інформаційною підготовкою росіян до проведення мобілізації.