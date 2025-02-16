Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg назвав дату початку перемир’я в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg назвав дату початку перемир’я в Україні
Трамп планує зупинити вогонь в Україні до Великодня
фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Темпи переговорів, які розпочнуться цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США та Росії, є амбітними

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує зупинити вогонь в Україні до Великодня (20 квітня). Про це пише Bloomberg з посиланням на європейських чиновників.

За інформацією джерел видання, адміністрація Трампа повідомила європейським чиновникам, що хоче забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня. Деякі офіційні особи заявили, що темпи переговорів, які розпочнуться цього тижня в Саудівській Аравії за участю високопосадовців США та Росії, є амбітними та потенційно нереалістичними.

«...Трамп поспішає, намагаючись покласти край війні в Україні, а європейські чиновники стурбовані тим, що президента Володимира Зеленського можна підштовхнути до катастрофічної угоди, якщо вони не зможуть швидко розробити план надання йому військової підтримки», – зазначають у виданні.

Раніше стало відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Також міжнародні інформаційні агенції повідомили, що офіційні особи США і Росії вирушили до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори щодо України, і така зустріч має відбутися найближчими днями.

До американської делегації входять держсекретар США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланець Білого дому на Близькому Сході Стів Віткофф.

Водночас, за даними джерел, спецпредставник Трампа з українсько-російських переговорів, генерал Кіт Келлог, не буде присутній.

Співрозмовники також повідомили, що США не планують залучати до переговорів представників інших європейських держав. 

Напередодні з'ясувалося, що Саудівська Аравія підтримала ідею проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на своїй території. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Саудівській Аравії. При цьому глава Білого дому додав, що, ймовірно, відвідає Росію і чекатиме на Путіна в США.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Саудівська Аравія президент радник переговори Марко Рубіо Кіт Келлог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ізраїль – Хамас: переговори тривали понад рік»
Ізраїль – Хамас: до чого тут Україна?
20 сiчня, 10:23
Пристрасті навколо призначення нового керівника АОЗ досягли апогею
Гроші є – зброї немає? Хто переможе у битві за Агенцію оборонних закупівель Війна і бізнес
22 сiчня, 10:30
Один реактор Хмельницької АЕС працює з 1987, другий – з 2014 року. Чи запрацює поруч з ними третій?
Реактор для президента. Грандіозний проєкт, який спровокував скандал тема тижня
12 лютого, 19:55
Президент США Дональд Трамп підписує документи у Білому домі після інавгурації
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
20 сiчня, 23:03
47-й президент США Дональд Трамп
Чому Трамп не згадав про Україну в інавгураційній промові? Аналіз CNN
21 сiчня, 00:18
Президент Панами Хосе Рауль Муліно
Президент Панами відреагував на заяву Трампа щодо Панамського каналу
21 сiчня, 00:57
Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів
НАТО готує пропозицію Трампу, аби він відмовився від Гренландії – DPA
31 сiчня, 10:48
Президент США Дональд Трамп
Десятки країн виступають проти санкцій Трампа щодо МКС
8 лютого, 04:25
Розмова Трампа з російським президентом Володимиром Путіним викликала занепокоєння серед європейських лідерів
Трамп «продає» Україну Путіну своїм дзвінком – Bloomberg
13 лютого, 01:47

Політика

Bloomberg назвав дату початку перемир’я в Україні
Bloomberg назвав дату початку перемир’я в Україні
Польський міністр відкинув ідею Зеленського щодо створення Збройних сил Європи
Польський міністр відкинув ідею Зеленського щодо створення Збройних сил Європи
Річниця смерті Навального. Що відбувається у Росії?
Річниця смерті Навального. Що відбувається у Росії?
Лідер Фінляндії озвучив три етапи для досягнення миру в Україні
Лідер Фінляндії озвучив три етапи для досягнення миру в Україні
Замахи на вбивства, диверсії, спроби підпалу літаків. У Європі діє новий шпигунський підрозділ Путіна
Замахи на вбивства, диверсії, спроби підпалу літаків. У Європі діє новий шпигунський підрозділ Путіна
Представники Трампа та Путіна зустрінуться в Саудівській Аравії найближчими днями – Reuters
Представники Трампа та Путіна зустрінуться в Саудівській Аравії найближчими днями – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 лютого 2025
34K
В Антарктиді знайдено справжню «кліматичну бомбу» для планети
32K
ЗСУ провели зухвалу операцію під Покровськом: подробиці
22K
Суд арештував 18 мільйонів «заощаджень» начальника Бучанського ТЦК
14K
ЗСУ звільнили Піщане: Бутусов повідомив про ситуацію під Покровськом

Новини

Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Сьогодні, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
Вчора, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
Вчора, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
14 лютого, 23:26

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua