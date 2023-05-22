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Американська зброя для ударів по Криму. Білий дім зробив заяву

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Американська зброя для ударів по Криму. Білий дім зробив заяву
Джейк Салліван
фото: Reuters

Салліван: «Ми не дозволимо використовувати американську зброю для ударів по Росії, але Крим – це Україна»

Сполучені Штати не виступають проти того, щоб Україна використовувала американську зброю для ударів по Кримському півострову. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN.

Вашингтон вкотре підтвердив, що не підтримує використання своєї зброї для ударів по Росії, однак у випадку з Кримом це є цілком прийнятним, тому що це українська територія.

«Ми сказали, що не дозволимо Україні використовувати американське та західне озброєння для ударів по Росії. А ми вважаємо, що Крим – це Україна», – сказав Салліван.

Нагадаємо, Сполучені Штати підтримують спільні міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16. Однак щодо самих літаків – президент Джо Байден наразі не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи США самі передадуть їх Україні, чи це зроблять союзники. 

До слова, президент США Джо Байден скасував свої колишні заперечення проти передачі Україні західних винищувачів F-16, однак Білий дім досі вважає, що наразі літаки нашій держав не потрібні.

Читайте також: F-16 для України: Байден однією фразою розставив усе на місця
Теги: Крим США Україна зброя

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