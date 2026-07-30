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Скандал з банером про Фолклендські острови: ФІФА готує покарання збірній Аргентини

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Скандал з банером про Фолклендські острови: ФІФА готує покарання збірній Аргентини
Гравці збірної Аргентини зі скандальним банером
Скріншот

Раніше за подібний банер аргентинців штрафували на 20 тисяч фунтів

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно відкрила дисциплінарне провадження проти Федерації футболу Аргентини та низки гравців після інцидентів на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Одним із епізодів, який розглядатиме дисциплінарний комітет, стала демонстрація банера «Las Malvinas son Argentinas» («Мальвінські острови – аргентинські») після перемоги Аргентини над Англією у півфіналі турніру. Після фінального свистка захисник Лісандро Мартінес та півзахисник Джовані Ло Чельсо вийшли на поле з банером, який стверджував суверенітет Аргентини над Фолклендськими (Мальвінськими) островами.

У ФІФА наголосили, що використання спортивних заходів для демонстрації повідомлень неспортового характеру може порушувати дисциплінарний кодекс.

Це не перший подібний випадок. У 2014 році ФІФА вже оштрафувала Федерацію футболу Аргентини на 20 тисяч фунтів після того, як гравці продемонстрували аналогічний банер перед товариським матчем зі Словенією.

Окрім банера, дисциплінарне провадження стосується ще низки можливих порушень під час Чемпіонату світу. Зокрема, це дискримінаційні вигуки та жести, затримки початку матчів, недотримання вимог безпеки, неприйнятні повідомлення з боку команд і вболівальників, а також кидання предметів на поле.

Окремо ФІФА відкрила дисциплінарне провадження через сутичку після фіналу мундіалю між Аргентиною та Іспанією. Найсерйозніші звинувачення висунули Леандро Паредесу, також під розгляд потрапили Науель Моліна, Тьяго Альмада, Роберто Аяла та іспанець Гаві. Після отримання пояснень від усіх сторін дисциплінарний комітет ухвалить рішення щодо можливих санкцій.

Нагадаємо, офіційна резиденція президента США – Білий дім став на захист гравців збірної Аргентини, які вийшли під час святкування перемоги над Англією у півфіналі Чемпіонату світу 2026 з банером «Мальвінські острови – аргентинські».

Голова робочої групи Білого дому з питань Чемпіонату світу 2026 Ендрю Джуліані заявив, що команда має право робити такі заяви на території Сполучених Штатів Америки, оскільки це відповідає першій поправці Конституції США про свободу слова.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 ФІФА

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