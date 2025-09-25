Головна Світ Політика
Іран заявив, що отримав секретні документи щодо ядерної програми Ізраїлю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Іран заявив, що отримав секретні документи щодо ядерної програми Ізраїлю
Міністр інформації Ірану Сейєд Ісмаїл Хатіб зробив важливу заяву щодо Ізралю
фото: iranintl.com

У розвідці Ірану кажуть про отримання секретних ядерних документів Ізраїлю

Іранська розвідка отримала велику кількість секретних документів Ізраїлю, включаючи матеріали щодо ядерних та військових розробок. Про це заявив міністр інформації Ірану Сейєд Ісмаїл Хатіб. Про це пише «Главком» із посиланням на iranintl.com.

У розвідці Ірану заявили про отримання секретних ядерних документів Ізраїлю. За словами міністра, у розпорядженні Тегерана опинилися мільйони сторінок даних про проєкти у сфері озброєнь, ядерні дослідження та спільні програми зі США та європейськими країнами. Крім того, розвідка отримала імена, посади та контакти 189 ізраїльських фахівців, пов'язаних із оборонними підприємствами.

Хатіб стверджує, що секретні дані було отримано шляхом проникнення на ядерні об'єкти, а також від співробітників військових установ та пересічних громадян.

12-денна війна між Іраном та Ізраїлем розпочалася 12 червня 2025 року після ізраїльських ударів по іранських ядерних об'єктах. Тегеран відповів ракетними бомбардуваннями. 22 червня у конфлікт втрутилися США, завдавши ударів по трьох іранських ядерних об'єктах. 24 червня сторони дійшли згоди про припинення вогню.

Раніше стало відомо, що Іран отримав нову партію винищувачів МіГ-29 із Росії. Про це заявив депутат іранського парламенту та член Комітету національної безпеки Абольфазл Зохреванд.

До слова, Іран, що перебуває під санкціями протягом десятиліть, досяг значного прогресу у виробництві газових турбін і нещодавно передав Росії першу партію. 

Читайте також:

Теги: розвідка документи Іран Ізраїль

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

