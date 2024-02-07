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Канада затвердила угоду про вільну торгівлю з Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Канада затвердила угоду про вільну торгівлю з Україною
Україна й Канада розширили угоду про вільну торгівлю
фото з відкритих джерел

Проти підтримки угоди виступала консервативна опозиція

Палата громад Канади прийняла законопроєкт про оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною. Про це повідомляє CBC News.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр Канади Джастін Трюдо підписали документ ще у вересні. В жовтні його представили на розгляд парламенту.

Проти підтримки угоди виступала консервативна опозиція. Вона вимагала, щоб Україна погодилася запровадити податок на викиди вуглецю.

В тексті угоди такої вимоги нема. Вона містить лише положення про те, що обидві країни співпрацюватимуть з метою «сприяння ціноутворенню на викиди вуглецю та заходам, спрямованим на зменшення ризиків витоку вуглецю».

Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо, що Україна й Канада розширили угоду про вільну торгівлю. У жовтні міністерка зовнішньої торгівлі, підтримки експорту, малого підприємництва та економічного розвитку Канади Мері Інг представила у парламенті текст модернізованої угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною. 

Канада оголосила про надання довгострокової фінансової допомоги Україні на суму $482,6 млн. За словами глави канадського уряду, фінансова допомога для України розрахована на три роки. Трюдо уточнив, що частина коштів буде витрачена на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин.

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Теги: Канада торгівля Україна

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