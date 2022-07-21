Байден анонсував телефонну розмову з Сі Цзіньпіном

Точна дата перемовин наразі не відома

Президент США Джо Байден заявив, що протягом найближчих десяти днів розраховує поговорити зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Reuters.

Точної дати перемовин Байден не назвав.

«Думаю, я поговорю з президентом Сі Цзіньпіном протягом наступних 10 днів», – сказав Байден журналістам.

Також він заявив, що на думку американських військових, запланована поїздка спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань – це погана ідея, оскільки зараз не варто відвідувати острів, на який претендує Пекін.

Зазначимо, 20 липня повідомлялося, що Уряд Китаю погрожує Сполученим Штатам Америки «рішучими заходами», у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань.

Раніше, американська контррозвідка попередила посадовців, що Китай активізує операції впливу, аби змусити уряд США проводити більш дружню політику щодо Пекіна.

Зазначається, що Пекін використовує різні засоби маніпулювання державними та місцевими чиновниками, аби змусити Вашингтон проводити більш дружню політику. Підходи Китаю включають використання підставних організацій, таких як Китайська народна асоціація дружби з зарубіжними країнами, яка культивує «сестринські» відносини між Пекіном та містами США.

Також 13 липня повідомлялося, що Есмінець ВМС США Benfold пройшов уздовж Парасельських островів у Південно-Китайському морі, які є спірною територією між Китаєм, Тайванем і В'єтнамом. Пекін заявив, що такі дії «серйозно порушили суверенітет та безпеку» Китаю.

Парасельські острови – це архіпелаг із приблизно 130 невеликих коралових островів. В останні 50 років архіпелаг перебуває у руках Китаю. На островах немає корінного населення – є лише китайські гарнізони чисельністю близько 1400 військових.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що армія КНР готова зупиняти будь-які спроби відділити Тайвань від Китаю. Фей Фенхе наголосив, Тайвань – це китайський Тайвань, і «возз'єднання батьківщини є абсолютною необхідністю».