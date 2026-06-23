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Білий дім збирає виробників зброї через занепокоєння щодо запасів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Білий дім збирає виробників зброї через занепокоєння щодо запасів
Адміністрація прискорила зусилля щодо збільшення виробництва зброї
фото: Bloomberg

Білий дім має провести зустріч оборонних підрядників, щоб наполягати на більш потужному виробництві боєприпасів

Цього тижня Білий дім проведе зустріч із провідними оборонними підрядниками США для стимулювання масового виробництва боєприпасів. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Американські запаси опинилися під серйозним тиском після майже чотирьох місяців військового конфлікту з Іраном. Президент Дональд Трамп підтвердив, що засідання відбудеться у середу. За його словами, влада чинить економічний тиск на виробництво озброєння та залучає цивільні автомобільні компанії, які мають надлишкові потужності, до будівництва ракет, зокрема комплексів Patriot.

Серед оборонних гігантів, чия участь очікується на зустрічі, є компанія RTX Corp. Крім того, минулого тижня стало відомо, що автомобільний концерн General Motors Co провів переговори з RTX та іншими підрядниками щодо надання допомоги оборонному сектору. Трамп підтвердив високу зацікавленість GM і заявив, що компанія збирається перепрофілювати кілька своїх заводів під виробництво систем Patriot, крилатих ракет Tomahawk та іншого озброєння.

Речниця Білого дому Анна Келлі повідомила, що президент Трамп вимагає від підрядників постійно нарощувати випуск зброї американського виробництва, хоча наразі армія США має більш ніж достатньо набоїв та боєприпасів для виконання всіх стратегічних цілей.

Для прискорення темпів Дональд Трамп минулого тижня задіяв Закон про оборонне виробництво часів Холодної війни, наказавши міністру оборони Піту Гегсету укладати добровільні угоди для подолання системних обмежень у базі виробництва боєприпасів. Ці заходи доповнюють розпорядження адміністрації від січня 2026 року, яке забороняє військовим підрядникам виплачувати дивіденди та викуповувати власні акції, зобов'язуючи їх натомість інвестувати у розширення ліній випуску зброї.

Нагадаємо, за оцінками Центру стратегічних та міжнародних досліджень, війна з Іраном коштувала Міністерству оборони США близько $40 млрд: боєприпаси, знищене обладнання та пошкодження баз. Причому Пентагон уже запросив додаткове фінансування у розмірі $80 млрд. Найбільшою статтею витрат стали боєприпаси, на які пішло $26 млрд через широке використання дорогої зброї, зокрема близько тисячі ракет «Томагавк» вартістю $2,5 млн кожна. Це суттєво вичерпало ключові арсенали, змусивши Трампа застосувати Закон про оборонне виробництво для збільшення випуску зброї компаніями. 

До слова, верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї у своїх перших публічних коментарях дистанціювався від нещодавно укладеної угоди зі Сполученими Штатами, яка надає Тегерану широкі економічні вигоди та відтерміновує переговори щодо ядерної програми. 

У заяві Хаменеї наголосив, що санкціонував угоду виключно тому, що іранський президент Масуд Пезешкіан узяв на себе повну відповідальність за неї та пообіцяв захищати права громадян і «фронт опору» (угруповання «Хезболла»). 

Теги: США зброя озброєння

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