ФБР попередило атаку дронів на турнір UFC у Білому домі, приурочений до дня народження Трампа

Турнір UFC у Вашингтоні відбувся у день народження президента США Дональда Трампа

Ціллю атаки мали стати представники «капіталістичної еліти», мільярдери та політики

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та правоохоронні органи США запобігли спробі нападу на турнір UFC, який пройшов у Білому домі та був приурочений до дня народження Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Зазначається, що у понеділок, 15 червня, було затримано 5 осіб, причетних до спроби нападу. Загалом 23 особи були ідентифіковані як їхні співучасники.

Джерела повідомили, що план нападу включав атаку начинених вибухівкою безпілотників по будинках, що знаходяться поблизу, щоб спровокувати масову евакуацію та підставити людей під вогонь снайперів. Після цього зловмисники планували штурмувати ворота території Білого дому.

Спецслужби США дізналися про підготовку змови 10 червня, після чого затримали одного з підозрюваних у Цинциннаті (штат Огайо). Потім вони виявили в Signal листування з обговоренням нападу. У ньому брало участь мінімум 23 людини. Один із підозрюваних зізнався, що ціллю атаки мали стати представники «капіталістичної еліти», мільярдери та політики.

Турнір UFC у Вашингтоні пройшов у ніч на 15 червня на арені, спеціально побудованій на Південній галявині Білого дому. Захід відбувся у день народження президента США Дональда Трампа та був приурочений до Дня незалежності США, що відзначається 4 липня.

Нагадаємо, український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

«Зустріч з президентом Сполучених Штатів у Білому домі. Дякую за запрошення, гостинність та теплий прийом.

Спорт справді об’єднує людей, зміцнює повагу та поєднує культури. Я щиро ціную можливість зустрітися та поспілкуватися особисто», – написав Усик в Instagram.

Зустріч Усика та Трампа в Білому домі відбулася минулого тижня.