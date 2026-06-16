Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ФБР попередило атаку дронів на турнір UFC у Білому домі, приурочений до дня народження Трампа

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ФБР попередило атаку дронів на турнір UFC у Білому домі, приурочений до дня народження Трампа
Турнір UFC у Вашингтоні відбувся у день народження президента США Дональда Трампа
фото: Getty Images

Ціллю атаки мали стати представники «капіталістичної еліти», мільярдери та політики

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та правоохоронні органи США запобігли спробі нападу на турнір UFC, який пройшов у Білому домі та був приурочений до дня народження Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fox News.

Зазначається, що у понеділок, 15 червня, було затримано 5 осіб, причетних до спроби нападу. Загалом 23 особи були ідентифіковані як їхні співучасники.

Джерела повідомили, що план нападу включав атаку начинених вибухівкою безпілотників по будинках, що знаходяться поблизу, щоб спровокувати масову евакуацію та підставити людей під вогонь снайперів. Після цього зловмисники планували штурмувати ворота території Білого дому.

Спецслужби США дізналися про підготовку змови 10 червня, після чого затримали одного з підозрюваних у Цинциннаті (штат Огайо). Потім вони виявили в Signal листування з обговоренням нападу. У ньому брало участь мінімум 23 людини. Один із підозрюваних зізнався, що ціллю атаки мали стати представники «капіталістичної еліти», мільярдери та політики.

Турнір UFC у Вашингтоні пройшов у ніч на 15 червня на арені, спеціально побудованій на Південній галявині Білого дому. Захід відбувся у день народження президента США Дональда Трампа та був приурочений до Дня незалежності США, що відзначається 4 липня.

Нагадаємо, український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

«Зустріч з президентом Сполучених Штатів у Білому домі. Дякую за запрошення, гостинність та теплий прийом.

Спорт справді об’єднує людей, зміцнює повагу та поєднує культури. Я щиро ціную можливість зустрітися та поспілкуватися особисто», – написав Усик в Instagram.

Зустріч Усика та Трампа в Білому домі відбулася минулого тижня.

Теги: дрон США Дональд Трамп ФБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угода, яка ще не підписана, включає вирішення конфлікту в Лівані «та всіх інших фронтах»
Іран та США вийшли на фінальний етап обговорення масштабної угоди
12 червня, 22:59
Це вже не перший бойовий інцидент між США та Іраном під час режиму тиші
США та Іран знову атакували одне одного попри перемир'я
3 червня, 05:40
Росія втратила значну частину нафтопереробних потужностей
Росія опинилася за крок до паливної кризи після ударів по НПЗ
1 червня, 15:55
Рига радикально посилює східний кордон країни
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
26 травня, 19:18
Речник Путіна Дмитро Пєсков
Кремль після чергових погроз розповів, що означають «системні» удари по Києву
26 травня, 15:15
Китайський мир для України: суверенітет без свободи
Китайський мир для України: суверенітет без свободи
22 травня, 23:15
Американська посолка подала у відставку через посилення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Трампа
Експосолка Брінк розповіла, як Трамп поставив під загрозу життя дипломатів США в Україні
22 травня, 06:24
РФ будує додаткові пускові для реактивних «Гераней-5»
Супутники зафіксували нове розширення бази запуску реактивних дронів РФ
21 травня, 20:11
Поліція біля Ісламського центру у Сан-Дієго
У Сан-Дієго в мечеті підлітки вбили трьох людей і вчинили самогубство
19 травня, 01:33

Новини

ФБР попередило атаку дронів на турнір UFC у Білому домі, приурочений до дня народження Трампа
ФБР попередило атаку дронів на турнір UFC у Білому домі, приурочений до дня народження Трампа
Онофрійчук зізналась, чи змінюватиме програму перед Чемпіонатом світу 2026
Онофрійчук зізналась, чи змінюватиме програму перед Чемпіонатом світу 2026
Український гімнаст Чепурний повідомив про амбітні плани на головні старти сезону
Український гімнаст Чепурний повідомив про амбітні плани на головні старти сезону
Майже 90 років на двох. Легендарні сестри Вільямс зіграють у парі на Вімблдоні
Майже 90 років на двох. Легендарні сестри Вільямс зіграють у парі на Вімблдоні
Президент ФІФА прийшов до роздягальні збірної Ірану після матчу Чемпіонату світу
Президент ФІФА прийшов до роздягальні збірної Ірану після матчу Чемпіонату світу
«Нема на що дивитися». Лукашенко розкритикував рівень білоруського футболу
«Нема на що дивитися». Лукашенко розкритикував рівень білоруського футболу

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Сьогодні, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua