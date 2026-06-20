Верховний лідер Ірану заявив, що йому не подобається угода зі США

Аятола Моджтаба Хаменеї дистанціювався від угоди, поклавши відповідальність за неї на президента Ірану

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї у своїх перших публічних коментарях дистанціювався від нещодавно укладеної угоди зі Сполученими Штатами, яка надає Тегерану широкі економічні вигоди та відтерміновує переговори щодо ядерної програми. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У заяві Хаменеї наголосив, що санкціонував угоду виключно тому, що іранський президент Масуд Пезешкіан узяв на себе повну відповідальність за неї та пообіцяв захищати права громадян і «фронт опору» (угруповання «Хезболла»). Водночас верховний лідер підкреслив, що принципово не згоден із підписанням цього документа, і застеріг, що Пезешкіан не підкориться у разі висунення Вашингтоном «надмірних вимог».

Назвавши дії Дональда Трампа щодо підписання угоди кроком «від відчаю», Хаменеї фактично використав гібридну політичну систему Ірану, щоб перекласти потенційну відповідальність за наслідки домовленостей на обраний уряд. Подібний дипломатичний маневр раніше регулярно застосовував його батько та попередник Алі Хаменеї, який схвалив ядерну угоду 2015 року, але згодом публічно критикував її виконання та мінімізував власну роль у процесі.

Жорстка риторика верховного лідера суттєво обмежує простір для маневру іранських дипломатів на майбутніх персональних переговорах, чітко вказуючи, що діалог не означає прийняття позиції ворога. Політичний аналітик Алі Афшарі зазначає, що це послання свідчить про збереження конфронтаційного зовнішньополітичного курсу режиму та низьку ймовірність укладення нових угод у майбутньому.

Одразу після виходу заяви високопосадовці Ірану висловили подяку Хаменеї, запевнивши, що будь-які кроки відповідатимуть його «червоним лініям». Зокрема, спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф, який очолював переговорний процес, заявив, що у разі спроб США висунути надмірні вимоги, рука Ірану «залишається на спусковому гачку», а країна готова без вагань завдати нищівної відповіді, смак якої ворог уже відчув під час війни.

Раніше повідомлялося, що переговорний процес між Сполученими Штатами та Іраном опинився під загрозою через загострення ситуації на Близькому Сході. Тегеран відклав заплановані переговори зі США та запровадив додаткові умови для проходу суден через Ормузьку протоку.

В районі Ормузької протоки пролунали попереджувальні постріли. Також повідомлялося, що Корпус вартових ісламської революції через радіозв'язок закликав судна не наближатися до стратегічного морського шляху. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився повністю припинити морську блокаду Ірану, яку забезпечували американські військові сили в районі Аравійської та Оманської заток.

Американські військові більше не перешкоджають руху цивільних та вантажних суден, які прямують до іранських портів або виходять з них.