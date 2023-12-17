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У Секторі Гази загинув французький дипломат

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Секторі Гази загинув французький дипломат
Ізраїльська армія завдає ударів по Сектору Гази, де базуються бойовики ХАМАС
фото ілюстративне

Співробітник МЗС Франції загинув під час ізраїльського бомбардування житлового будинку

У Секторі Гази загинув співробітник Міністерства закордонних справ Франції. Це сталося 13 грудня, повідомляється на сайті МЗС Франції

Дипломат загинув внаслідок поранень під час ізраїльського бомбардування в Рафаху, що на півдні Сектора Гази.

Дипломат жив у будинку одного зі своїх колег з Генконсульства Франції разом із двома іншими колегами та численними членами їхніх родин. Цей будинок зазнав о бомбардування в середу, 13 грудня, ввечері. У результаті цього загинуло близько 10 людей.

Франція засуджує бомбардування житлового будинку, що спричинило загибель багатьох мирних жителів.

МЗС Франції вимагає, щоб ізраїльська влада якомога швидше пролила світло на обставини цього удару.

До слова, ізраїльське командування заявило, що військовослужбовці, які ведуть боротьбу з загонами бойовиків ХАМАСу, 15 грудня помилково застрелили трьох заручників, яких «сприйняли як загрозу». 

Троє ізраїльських заручників, які були вбиті військовими ЦАХАЛу, були без сорочок та розмахували білим прапором, коли в них почали стріляти.

Теги: Ізраїль

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