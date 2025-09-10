Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білорусь будує військові бази, де можуть розміститися російські ракети «Орєшнік»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Білорусь будує військові бази, де можуть розміститися російські ракети «Орєшнік»
Перший об’єкт будується поблизу села Павлівка на південь від Мінська
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Новий військовий об’єкт виявили на околиці Гомеля, менш ніж за 40 км від кордону з Україною.

Супутникові знімки зафіксували у Білорусі зведення нових військових об’єктів, які можуть мати важливе стратегічне значення для Росії у війні проти України. Один із них розташований неподалік Мінська, де можуть розмістити російські балістичні ракети «Орєшнік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «Схеми».

Журналісти «Схем» разом із білоруськими та естонськими колегами вивчили супутникові фото й склали мапу військової інфраструктури Білорусі. Вона охоплює як нові бази, так і модернізовані полігони, які планують використовувати під час спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2025».

Перший великий об’єкт зводять поблизу села Павлівка на південь від Мінська. Будівельні роботи стартували в червні 2024 року, а вже у вересні 2025-го площа майданчика перевищила 2 кв. км.

Там збудували 13 складів боєприпасів (розміром 30×20 м) за захисними стінами, три ангари завдовжки близько 100 м, облаштували земляні укріплення, заклали фундаменти для нових споруд і проклали мережу доріг. Аналітики вважають, що ця база може бути призначена для розміщення російських ракет «Орєшнік».

Білорусь будує військові бази, де можуть розміститися російські ракети «Орєшнік» фото 1

У радянські часи на цьому місці дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення, який було розформовано після вступу Білорусі до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Ще один новий військовий об’єкт виявили на околиці Гомеля, менш ніж за 40 км від кордону з Україною. Супутникові знімки демонструють активні земляні роботи, використання будівельної техніки, прокладання доріг та розчищення ділянки.

Там планують облаштувати навчально-тактичне поле, плац, казарми та їдальню на 680 місць.

Білорусь будує військові бази, де можуть розміститися російські ракети «Орєшнік» фото 2

За оцінками журналістів, масштаб і структура цього комплексу відповідають типовим військовим базам у Білорусі, а отже, він здатний розмістити бригаду чисельністю близько 3 тисяч військових.

«Наразі немає офіційної інформації про те, який саме підрозділ там буде базуватись, але враховуючи той факт, що для «посилення південної ділянки» білоруська влада створила нове формування – 37-му окрему десантно-штурмову бригаду Сил спеціальних операцій Білорусі – то це може бути саме для неї», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що в Білорусі почали виготовляти пускові установки для російських «Орєшників» (мовляв, «кілька установок сьогодні фактично закінчені»), але самі ракети на території країни ще не розміщені. 

Також Лукашенко заявляв, що РФ планує розмістити комплекс «Орєшнік» на території республіки до кінця 2025 року. Використовувати цю ракету планують у разі агресії проти Білорусі або Росії.

Як повідомлялося, заяви Білорусі про завершення виробництва кілька пускових установок для ракети «Орєшнік» нагадують інформаційну гру, ніж реальні плани, вважає військовий аналітик Віктор Кевлюк. 

Читайте також:

Теги: Білорусь російська ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ці загородження не пов’язані з навчаннями «Захід»
Литва посилила захист: на кордоні Росії та Білорусі з’явились «зуби дракона»
31 серпня, 09:40
Метою навчань нібито є перевірка можливостей збройних сил обох країн
МЗС звернулося до Білорусі на тлі початку спільних навчань з Росією
22 серпня, 20:59
Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей
РФ випустила понад 600 повітряних цілей по Україні: деталі нічної атаки
21 серпня, 09:16
Лукашенко заявив, що Білорусь хоче виконати всі зобов’язання перед Іраном
Білорусь збирається посилити військову співпрацю з Іраном
20 серпня, 16:51
Речниця Лукашенко: ми готові організувати будь-яку зустріч
Мінськ пропонує організувати зустріч Зеленського і Путіна
20 серпня, 13:59
фото: ДСНС Харківщини
РФ вбила у Харкові сім осіб. ДСНС показала наслідки удару 18 серпня (фото)
19 серпня, 18:57
Трамп та Лукашенко мали розмову телефоном
Несподіваний дзвінок: Трамп і Лукашенко поговорили перед самітом з Путіним
15 серпня, 17:38
РФ не може впоратися з держзамовленням на ракети
Санкції працюють. Росія не виконує оборонне замовлення на ракети Х-59 – ГУР
13 серпня, 09:10
6 серпня, до Білорусі вже прибув перший ешелон із військовослужбовцями та технікою Російської Федерації
Міноборони Білорусі назвало дату спільних навчань із РФ
12 серпня, 12:58

Політика

Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу
Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу
Російське телебачення намагається ігнорувати атаку на Польщу – Reuters
Російське телебачення намагається ігнорувати атаку на Польщу – Reuters
Атака на Польщу: Трамп і Навроцький проведуть переговори
Атака на Польщу: Трамп і Навроцький проведуть переговори
Білорусь будує військові бази, де можуть розміститися російські ракети «Орєшнік»
Білорусь будує військові бази, де можуть розміститися російські ракети «Орєшнік»
Активовано четверту статтю НАТО через вторгнення російських дронів в Польщу
Активовано четверту статтю НАТО через вторгнення російських дронів в Польщу
Трамп вимагає смертної кари для підозрюваного у вбивстві українки в США
Трамп вимагає смертної кари для підозрюваного у вбивстві українки в США

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Вчора, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua