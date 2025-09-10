Білорусь будує військові бази, де можуть розміститися російські ракети «Орєшнік»

Перший об’єкт будується поблизу села Павлівка на південь від Мінська

Новий військовий об’єкт виявили на околиці Гомеля, менш ніж за 40 км від кордону з Україною.

Супутникові знімки зафіксували у Білорусі зведення нових військових об’єктів, які можуть мати важливе стратегічне значення для Росії у війні проти України. Один із них розташований неподалік Мінська, де можуть розмістити російські балістичні ракети «Орєшнік». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «Схеми».

Журналісти «Схем» разом із білоруськими та естонськими колегами вивчили супутникові фото й склали мапу військової інфраструктури Білорусі. Вона охоплює як нові бази, так і модернізовані полігони, які планують використовувати під час спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2025».

Перший великий об’єкт зводять поблизу села Павлівка на південь від Мінська. Будівельні роботи стартували в червні 2024 року, а вже у вересні 2025-го площа майданчика перевищила 2 кв. км.

Там збудували 13 складів боєприпасів (розміром 30×20 м) за захисними стінами, три ангари завдовжки близько 100 м, облаштували земляні укріплення, заклали фундаменти для нових споруд і проклали мережу доріг. Аналітики вважають, що ця база може бути призначена для розміщення російських ракет «Орєшнік».

У радянські часи на цьому місці дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення, який було розформовано після вступу Білорусі до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Ще один новий військовий об’єкт виявили на околиці Гомеля, менш ніж за 40 км від кордону з Україною. Супутникові знімки демонструють активні земляні роботи, використання будівельної техніки, прокладання доріг та розчищення ділянки.

Там планують облаштувати навчально-тактичне поле, плац, казарми та їдальню на 680 місць.

За оцінками журналістів, масштаб і структура цього комплексу відповідають типовим військовим базам у Білорусі, а отже, він здатний розмістити бригаду чисельністю близько 3 тисяч військових.

«Наразі немає офіційної інформації про те, який саме підрозділ там буде базуватись, але враховуючи той факт, що для «посилення південної ділянки» білоруська влада створила нове формування – 37-му окрему десантно-штурмову бригаду Сил спеціальних операцій Білорусі – то це може бути саме для неї», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що в Білорусі почали виготовляти пускові установки для російських «Орєшників» (мовляв, «кілька установок сьогодні фактично закінчені»), але самі ракети на території країни ще не розміщені.

Також Лукашенко заявляв, що РФ планує розмістити комплекс «Орєшнік» на території республіки до кінця 2025 року. Використовувати цю ракету планують у разі агресії проти Білорусі або Росії.

Як повідомлялося, заяви Білорусі про завершення виробництва кілька пускових установок для ракети «Орєшнік» нагадують інформаційну гру, ніж реальні плани, вважає військовий аналітик Віктор Кевлюк.