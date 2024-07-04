Білорусь стала повноправним членом Шанхайської організації співробітництва
Білорусь стала десятим повноцінним учасником Шанхайської організації співробітництва
Учасники Шанхайської організації співробітництва (ШОС) на саміті в Астані в четвер, 4 липня, підписали документ, згідно з яким Білорусь стала повноправним учасником організації. Про це повідомляє DW.
«Білорусь виконала необхідні процедури на шляху до повноправного членства в Шанхайській організації співпраці», – оголосив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Білорусь, яка раніше мала в Шанхайській організації співробітництва статус спостерігача, стала десятим учасником.
Зокрема, до ШОС входять також Росія, Індія, Казахстан, Китай, Пакистан, Іран, Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан. Ще дві країни мають статус спостерігача – Афганістан і Монголія.
Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін у вівторок, 2 липня, прибув із візитом до Казахстану. Політик візьме участь у засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.
Уранці 3 липня російський диктатор Володимир Путін прилетів до столиці Казахстану Астани для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва.
Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним найближчими днями в Астані.
Коментарі — 0