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Білорусь стала повноправним членом Шанхайської організації співробітництва

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Білорусь стала повноправним членом Шанхайської організації співробітництва
Шанхайська організація співробітництва була заснована 2001 року
фото з відкритих джерел

Білорусь стала десятим повноцінним учасником Шанхайської організації співробітництва

Учасники Шанхайської організації співробітництва (ШОС) на саміті в Астані в четвер, 4 липня, підписали документ, згідно з яким Білорусь стала повноправним учасником організації. Про це повідомляє DW.

«Білорусь виконала необхідні процедури на шляху до повноправного членства в Шанхайській організації співпраці», – оголосив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Білорусь, яка раніше мала в Шанхайській організації співробітництва статус спостерігача, стала десятим учасником.

Зокрема, до ШОС входять також Росія, Індія, Казахстан, Китай, Пакистан, Іран, Киргизстан, Узбекистан і Таджикистан. Ще дві країни мають статус спостерігача – Афганістан і Монголія.

Шанхайська організація співробітництва (ШОС)міжурядова організація, яку утворили Китай та РФ 2001 року в м. Шанхай. Організація ставить перед собою завдання зі зміцнення взаємної довіри, співпраці в економічному зростанні та протидії загрозам.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін у вівторок, 2 липня, прибув із візитом до Казахстану. Політик візьме участь у засіданні Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва, де зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Уранці 3 липня російський диктатор Володимир Путін прилетів до столиці Казахстану Астани для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним найближчими днями в Астані.

Читайте також: Білорусь. Війна чи вибори
Теги: Олександр Лукашенко Білорусь Казахстан

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