Розвідка оцінила ситуацію на кордоні з Білоруссю

Останнім часом розпочалося багато розмов про загострення на кордоні України з Білоруссю

На кордоні з Білоруссю на тлі розмов про загострення ситуації Україна не спостерігає змін з точки зору безпеки. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що останнім часом розпочалося багато розмов про «загострення на кордоні України з Білоруссю».

«Але ці розмови мають переважно інформаційний характер, і загрози носять інформаційний характер. З точки зору безпеки жодних змін там не відбувається», – додав Юсов.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну з півночі абсолютно реальна. Тенденція на загострення, тому ігнорувати проблему не можна.

Раніше повідомлялося, у Білорусі вибухнув «Шахед», який мав атакувати Україну. Безпілотник зафіксували в країні близького 8:40 ранку. «Шахед» розбився у Гомельській області.