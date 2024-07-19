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Розвідка оцінила ситуацію на кордоні з Білоруссю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Розвідка оцінила ситуацію на кордоні з Білоруссю
фото: з відкритих джерел

Останнім часом розпочалося багато розмов про загострення на кордоні України з Білоруссю

На кордоні з Білоруссю на тлі розмов про загострення ситуації Україна не спостерігає змін з точки зору безпеки. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що останнім часом розпочалося багато розмов про «загострення на кордоні України з Білоруссю».

«Але ці розмови мають переважно інформаційний характер, і загрози носять інформаційний характер. З точки зору безпеки жодних змін там не відбувається», – додав Юсов.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що загроза наступу окупаційних військ Росії на Україну з півночі абсолютно реальна. Тенденція на загострення, тому ігнорувати проблему не можна.

Раніше повідомлялося, у Білорусі вибухнув «Шахед», який мав атакувати Україну. Безпілотник зафіксували в країні близького 8:40 ранку. «Шахед» розбився у Гомельській області.

Читайте також: Загроза з півночі: чи ймовірний новий наступ на Україну з території Білорусі? 
Теги: Білорусь кордон

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