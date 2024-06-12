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Вихід з Організації договору про колективну безпеку. Вірменія зробила заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вихід з Організації договору про колективну безпеку. Вірменія зробила заяву
За словами Пашиняна, Вірменія досі вирішує, коли потрібно ухвалити рішення про вихід
фото з відкритих джерел

Вірменія ігнорувала саміт Організації договору про колективну безпеку та навіть відмовилася її фінансувати

Вірменія пообіцяла вийти з Організації договору про колективну безпеку. Про це заявив премʼєр-міністр Нікол Пашинян під час виступу в парламенті.

Один з опозиційних депутатів запитав Пашиняна, чому Вірменія критикує ОДКБ, однак не виходить з нього. На що Пашинян відповів, що Вірменія досі вирішує, коли потрібно ухвалити подібне рішення.

«Вийдемо. Ми вирішимо, коли. А ви що думаєте? Який наступний крок? Ви думаєте, що повернемося назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося», – сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що остаточне рішення країни щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою «зону відповідальності» у Вірменії.

Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Як повідомлялося, Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

До слова, Вірменія не братиме участь у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія.

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Теги: Вірменія Нікол Пашинян ОДКБ росія

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