Вихід з Організації договору про колективну безпеку. Вірменія зробила заяву

За словами Пашиняна, Вірменія досі вирішує, коли потрібно ухвалити рішення про вихід

Вірменія ігнорувала саміт Організації договору про колективну безпеку та навіть відмовилася її фінансувати

Вірменія пообіцяла вийти з Організації договору про колективну безпеку. Про це заявив премʼєр-міністр Нікол Пашинян під час виступу в парламенті.

Один з опозиційних депутатів запитав Пашиняна, чому Вірменія критикує ОДКБ, однак не виходить з нього. На що Пашинян відповів, що Вірменія досі вирішує, коли потрібно ухвалити подібне рішення.

«Вийдемо. Ми вирішимо, коли. А ви що думаєте? Який наступний крок? Ви думаєте, що повернемося назад? Ні, іншого шляху немає. Не турбуйтеся, назад не повернемося», – сказав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що остаточне рішення країни щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою «зону відповідальності» у Вірменії.

Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Як повідомлялося, Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

До слова, Вірменія не братиме участь у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія.