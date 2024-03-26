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США попереджають про високу загрозу терористичних актів у Франції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США попереджають про високу загрозу терористичних актів у Франції
Посольство США заявило, що влада Франції відстежує терористичні загрози з боку організованих груп та радикально налаштованих осіб
фото з відкритих джерел

Після теракту 22 березня в російському Підмосков'ї, уряд Франції підняв свою систему оповіщення національної безпеки Vigipirate на найвищий рівень

Посольство США попереджає про високу загрозу терористичних актів у Франції.  Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

«Напади можуть відбуватися практично без попередження, їх метою є туристичні об'єкти, великі спортивні та культурні заходи, а також громадські місця, де є велика кількість цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

За словами дипломатів, після теракту 22 березня в російському Підмосков'ї, уряд Франції підняв свою систему оповіщення національної безпеки Vigipirate на найвищий рівень.

Наголошується, що жителі Франції можуть зіткнутися з підвищеним рівнем безпеки у громадських місцях – це аеропорти, громадський транспорт, релігійні установи, туристичні об'єкти, а також великі спортивні об'єкти та торгові центри.

Посольство США заявило, що влада Франції відстежує терористичні загрози з боку організованих груп та радикально налаштованих осіб.

«Відвідувачам перевантажених та популярних туристичних районів слід бути особливо уважними до свого оточення. Населенню рекомендується повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність правоохоронних органів», – додали в американському відомстві.

Раніше повідомлялося, що після теракту в російському «Крокус Сіті Холлі» влада Франції прийняла рішення про підвищення рівня терористичної небезпеки, заявив французький прем'єр-міністр Габріель Атталь. Раніше стало відомо, що Макрон 24 березня скликав засідання ради з питань оборони у зв'язку з терактом у підмосковному «Крокус Сіті Холлі». 

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

 

Теги: теракт Франція США

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