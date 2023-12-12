Членство України в НАТО: міністр оборони Латвії зробив оголошення

Латвія докладе всіх зусиль, щоб також переконати партнерів «якнайшвидше забезпечити можливість членства і перспективу для України»

Україна якнайшвидше має стати 33-м повноправним членом НАТО. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс на спільному брифінгу з міністром оборони України Рустемом Умєровим, інформує «Інтерфакс-Україна».

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«Ми прихильники повноправного членства України в ЄС і НАТО, яка, безсумнівно, буде боротися найближчими днями за початок переговорів про вступ до ЄС. Водночас ми поділяємо все сказане у Вільнюсі і вважаємо, що Україна має стати 33-м членом НАТО якомога швидше», – сказав Спрудс.

Він зазначив, що Латвія зі свого боку докладе всіх зусиль, щоб також переконати партнерів «якнайшвидше забезпечити можливість членства і перспективу для України».

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Нагадаємо, раніше генсек Столтенберг пообіцяв, що НАТО посилить підтримку України.