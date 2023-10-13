Британія готується перекинути 20 тис. солдат до Північної Європи, аби приструнити Путіна

Ріші Сунак: «Дуже важливо, щоб ми були єдині у боротьбі з тими, хто має злі наміри»

Велика Британія планує розмістити 20 тисяч свої солдат та військову техніку на території країн Північної Європи задля стримування загроз з боку Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє The Independent.

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«Цього тижня ми ще раз переконалися в тому, що наша безпека не може сприйматися як щось, що само собою зрозуміле. Дуже важливо, щоб ми були єдині у боротьбі з тими, хто має злі наміри» – заявив Сунак під час саміту з питань оборонної співпраці Об'єднаних експедиційних сил.

Прем'єр уточнив, що його країна направить 20 тис. солдатів – моряків, морських піхотинців, льотчиків – а також вісім кораблів Королівського військово-морського флоту і групу швидкохідних реактивних літаків та військових гелікоптерів для надання допомоги в охороні порядку та стримуванні загроз з боку Росії у країнах Північної Європи.

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Також Британія візьме участь у масштабних навчаннях та проведе тренування з охорони повітряного простору.

Варто зауважити, що до Об'єднаних експедиційних сил входять: Британія, Фінляндія Нідерланди, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Данія та Естонія.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України отримають від Вликої Британії мобільну систему протиповітряної оборони Terrahawk Paladin. Вона буде боротися з російськими дронами та захищати важливі об’єкти.