Канадський виробник бронемашин планує розгорнути виробництво в Україні

Roshel має вже кілька майстерень в Україні, які ремонтують та обслуговують автомобілі

Канадська компанія Roshel планує розгорнути виробництво бронемашин на території України. Про це розповів її генеральний директор Роман Шимонов в інтерв’ю Defense Archives.

За його словами, компанія має вже кілька майстерень в Україні, які ремонтують та обслуговують автомобілі, а зараз перебуває на завершальній стадії планування локалізації виробництва.

«У компанії працює понад 200 біженців з України в Канаді, які здобули унікальний досвід, працюючи з нами. Багато з них прагнуть повернутися в Україну і продовжити виробництво нашої продукції у себе на батьківщині, роблячи внесок у місцеву економіку та посилюючи нашу операційну присутність в Україні», – каже Шимонов.

Наразі компанія працює з чотирьох заводів в Онтаріо і планує розширити присутність у США та Європі найближчим часом.

Як розповідає гендиректор компанії, на заводах працюють в три зміни, щоб встигнути виконати всі замовлення і докладають зусиль для підтримки України.

Торік уряд Канади замовив 200 бронемашин Senator для України на $92 млн, або $460 тис. за машину. Навесні 2022 року канадський уряд купив у Roshel вісім автомобілів для України, а в грудні 2023 року повідомлялося, що компанія поставила в Україну вже 1000 одиниць Senator. Зараз Roshel виробляє 140 Senator на місяць.

Зазначимо, Roshel Smart Armoured Vehicles була заснована в провінції Онтаріо у 2016 році Романом Шимоновим, ветераном армії оборони Ізраїлю. Компанія стала одним із основних постачальників бронетехніки для ЗСУ.

Нагадаємо, Україна розпочала створення мережі таємних підземних заводів із виготовлення зброї. За допомогою секретних підземних заводів країна прагне позбутись залежності в озброєнні від інших країн та хоче стати центром виробництва зброї для всього Заходу.

Як повідомлялося, генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.

Раніше міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що три французькі оборонні компанії налагоджуватимуть партнерські відносини з українськими підприємствами у контексті виробництва військового обладнання на території України.