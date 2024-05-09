Британський посол привітав Залужного з новою посадою
Гарріс заявив, що з нетерпінням чекає на спільну роботу із Залужним
Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс привітав ексголовнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з посадою посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Свій допис британський дипломат опублікував у X.
«Я з нетерпінням чекаю на нашу спільну роботу над зміцненням нашого непорушного альянсу та просуванням вперед нашого 100-річного партнерства», – написав Гарріс.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валерія Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.
Як повідомлялося, 8 лютого Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив Олександра Сирського новим головкомом ЗСУ.
Раніше стало відомо, що Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ.
До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став третім генералом, якого Київ призначив послом. До нього були колишній очільник Міноборони, генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук.
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