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Ситуація на окупованій Запорізькій АЕС: глави МАГАТЕ та Міненерго попереджають про катастрофу

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Ситуація на окупованій Запорізькій АЕС: глави МАГАТЕ та Міненерго попереджають про катастрофу
Міністр енергетики та директор МАГАТЕ провели спільну пресконференцію
фото: Олексій Мужчина

Гроссі та Галущенко обговорили проблеми з ядерним пальним, технічною документацією та персоналом станції

У Міністерстві енергетики України відбулася пресконференція міністра Германа Галущенка та директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі. Вона була присвячена ситуації на захопленій російськими терористами Запорізькій АЕС та обговоренню того, як запобігти можливій катастрофі на атомній електростанції, повідомляє кореспондент «Главкома» Олексій Мужчина. 

Гроссі повідомив, що на АЕС було 10 тис. працівників – зараз відбувається велике скорочення, при цьому планується заміна 400 людей. Він наголосив, що стан станції «крихкий та делікатний», занепокоєння викликає як персонал станції, так і зовнішнє енергопостачання (за весь час було вісім відключень).

Директор МАГАТЕ зазначив, що через аварію на Каховській ГЕС рівень води впав, це впливає на наповненість ставків – через це росіяни зробили 12 свердловин, що наповнюють водою ставок у станції.

«Якщо скласти аспекти, нема впевненості в стабільності ситуації. Далеко від стабільності», – підкреслив він.

Міністр енергетики Галущенко та директор МАГАТЕ Гроссі
Міністр енергетики Галущенко та директор МАГАТЕ Гроссі
фото: Олексій Мужчина

Рафаель Гроссі на питання про те, чи допустили його до дахів об'єкту та чи дали можливість оглянути технічні документи відповів, що цього не відбулося. «Нас не допустили до тих частин, але ми постійно наполягаємо», – зазначив він і додав, що не бачив до цього атомну електростанцію в світі, яка б так довго не працювала.

Галущенко розповів, що були обговорені багато важливих питань – зокрема, технічна документація, ядерне пальне та терміни його зберігання. Багато ж технічних питань ми в процесі опрацювання. «Всі технічні питання будуть накопичуватися, поки станція в окупації. Це питання, що відбувається – набагато ширше, це питання розвитку атомної енергетики», – наголосив він.

Гроссі також заявив про необхідність діалогу як з Україною, так і з РФ. Він додав, що доля найбільшої АЕС – це питання глобальної безпеки. «Я спілкувався з Зеленським, Путіним. Це питання глобальної безпеки. Я оптиміст. Наша задача – забезпечити безпеку станції і персоналу. Сподіваюся, все закінчиться миром», – підкреслив він.

Міністр енергетики Галущенко та директор МАГАТЕ Гроссі
Міністр енергетики Галущенко та директор МАГАТЕ Гроссі
фото: Олексій Мужчина

Директор МАГАТЕ підкреслив важливість питання щодо терміну експлуатації палива і додав, що буде говорити про це і в Москві, і на станції, та наполягати на оцінці ситуації. Герман Галущенко з цього приводу заявив, що термін придатності палива вийшов і треба вирішити, чи можна його вивезти зі станції та хто це може зробити.

Гроссі наголосив, що росіяни відповідальні за роботу станції, оскільки вони її контролюють. «Наша місія – бути об'єктивними, говорити правду. Оцінити ситуацію і підняти проблему. Минулого разу, як я був, не було питання з персоналом і паливом. Зараз ми намагаємося це вирішити», – заявив він.

Гроссі наголосив, що буде наполягати у випадку, якщо росіяни не будуть слухати МАГАТЕ, і додав, що для агенції важливо, щоб нічого не сталося, що може збільшити можливість катастрофи.

Нагадаємо, голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив на засіданні Ради Безпеки ООН про «реальну загрозу» великої ядерної аварії на Запорізькій АЕС. Він зазначив, що у Москві планує провести «політичний і технічний діалог», а в ході візиту на Запорізьку АЕС має намір зустрітися з представниками Росатому, які управляють нині захопленим об'єктом.

Читайте також: Мінування на ЗАЕС: розвідка оцінила ситуацію на станції
Теги: Міненерго документи Герман Галущенко МАГАТЕ росіяни

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