Перемога Байдена на праймеріз у Південній Кароліні, збій у застосунку «Дія»: головне за ніч

Президент США Джо Байден переміг на праймеріз (первинних виборах) у штаті Південна Кароліна

Президент США Джо Байден переміг на праймеріз (первинних виборах) у штаті Південна Кароліна. Під час трансляції фіналу національного відбору на Євробачення стався збій у застосунку «Дія» у зв'язку з перенавантаженням. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 лютого, щоб ви були в курсі головних подій.

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Збій у застосунку «Дія» під час фіналу нацвідбору Євробачення

Українці 3 лютого обирають представника країни на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2024 у Мальме. Голосувати за своїх фаворитів можна було через застосунок «Дія». Проте, користувачі скаржаться, що застосунок не витримав напливу охочих віддати свій голос і «впав».

Спочатку застосунок працював нестабільно, а пізніше, навіть після успішного входу в розділ «Сервіси», під час вибору опції «Опитування» застосунок викидав повідомлення: «На жаль, сталася помилка».

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Розробники застосунку прокоментували збій в роботі, зазначивши, що «Дії» треба трошки часу, щоб оговтатись».

«Скільки бажаючих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! «Дії» треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається «Опитування» — спробуйте проголосувати через декілька хвилин!» – наголосили там.

Голосування за переможця нацвідбору «Євробачення» триватиме до 19:00, 4 лютого. У «Дії» повідомили, що станом на 21:30 голосування продовжили.

Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні

Президент США Джо Байден перемагіг на праймеріз (первинних виборах) у штаті Південна Кароліна. Про це інформує The Associated Press.

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Видання зазначає, що подібне змагання пожвавило його кампанію 2020 року і тепер дало йому першу офіційну перемогу в боротьбі за другий термін президентства.

Агентство оголосило про перемогу Байдена о 19:23 за місцевим часом на підставі аналізу попередніх результатів голосування, що показали його переконливе лідерство в ключових місцях по всьому штату.

На момент оголошення перегонів Байден лідирував по всьому штату, отримавши близько 97% голосів, що майже вдвічі більше, ніж він отримав на праймеріз 2020 року. Майже через годину після оголошення перегонів відсоток голосів Байдена залишився практично незмінним – близько 97%.

Його єдині суперники у виборчому бюлетені цього року, конгресмен Дін Філліпс з Міннесоти та авторка книги «Самодопомога» Маріанна Вільямсон, не змогли подолати позначку у 2% на момент оголошення Байдена переможцем.

Президент переміг у всіх 46 округах на праймеріз чотири роки тому, і, згідно з первинними даними, він має всі шанси повторити цей успіх.

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Коли Україна та Німеччина підпишуть договір про гарантії безпеки

У лютому Україна та Німеччина можуть підписати договір про гарантії безпеки, і проєкт цього документа вже готовий. Про це повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За попередніми даними, підписання договору заплановане на 16 лютого. Остаточно доопрацювати і підписати міжурядову угоду можуть під час Мюнхенської конференції з безпеки.

«Запланована угода має стати частиною мережі двосторонніх угод у сфері безпеки, які покликані підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією, доки країна ще не є членом НАТО. Це було прийнято на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні минулого року. Основою цієї структури була обрана група G-7», – сказано в повідомленні.

Білий дім прокоментував ідею розділити допомогу Ізраїлю та кошти для України

Білий дім виступає проти пропозиції спікера Палати представників від республіканців Майка Джонсона стосовно голосування за окремий законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю, який не включає коштів для України. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, адміністрація президента США Джо Байдена протягом кількох місяців активно працювала з двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка мала б профінансувати посилення кордону з Мексикою, а також допомогу Україні та Ізраїлю.

Коли законодавчий текст вже майже готовий, йдеться в тексті заяви, республіканці в Палаті представників вдалися до «цинічного політичного маневру», який використовує безпеку Ізраїлю в «політичних іграх».

«Ми рішуче виступаємо проти цих хитрощів, які нічого не роблять для захисту кордону, нічого не роблять, аби допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляють в гуманітарній допомозі палестинськім цивільним мешканцям, більшість з яких жінки і діти, для якої Ізраїль відкрив маршрут», – наголосила речниця.

Вона додала, що натомість республіканці в Палаті представників повинні працювати над цими питаннями у двопартійному форматі, як це роблять адміністрація та Сенат.

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Стала відома нова дата бою Усика і Ф'юрі

Бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі тепер відбудеться у травні 2024 року. Поєдинок перенесли через травмування англійського боксера на тренуванні. Про це повідомляє промоутерська компанія Тайсона Ф'юрі Queensberry Promotions.

Бій між українцем і британським боксером за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті тепер має відбутися 18 травня у Ер-Ріяді.

Як відомо, поєдинок боксерів на Kingdom Arena в аравійській столиці Ер-Ріяді перенесли на пізніший термін через травму, яку британець зазнав під час спарингу в тренувальному таборі.

Конгрес США наступного тижня проголосує за допомогу Ізраїлю

Наступного тижня Палата представників США планує провести голосування щодо законопроекту про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, пише Bloomberg.

За словами Джонсона, такий крок є необхідним для швидкого забезпечення Ізраїлю допомогою у його боротьбі з ХАМАСом у Секторі Гази. Він відзначив, що зараз США немає часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю.

Законопроєкт, за який будуть голосувати, передбачає кошти на ізраїльські системи протиракетної оборони «Залізний купол» і «Залізний промінь». А також на військові операції США на Близькому Сході та посилений захист американського персоналу в посольствах.

«Хоча Сенат, схоже, готовий нарешті оприлюднити текст свого додаткового пакету після місяців закритих переговорів, їхнє керівництво усвідомлює, що, не включивши Палату представників у свої переговори, вони позбавили можливості швидкого розгляду будь-якого законодавства», – попередив Джонсон.

Він не матиме компенсаційних скорочень витрат, на відміну від законопроекту про допомогу Ізраїлю на 14 мільярдів доларів, який був прийнятий Палатою представників через заперечення Демократичної партії.

США і Британія за підтримки ще кількох країн завдали ударів по цілях у Ємені

У суботу, 3 лютого Сполучені Штати та Велика Британія за підтримки ще кількох країн завдали нових ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені – загалом по 36 цілях у 13 різних місцях. Про це йдеться у спільній заяві США, Британії, Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії.

Удар був спрямований на об'єкти, пов'язані з підземними складами зброї, ракетними системами, пусковими установками, системами протиповітряної оборони та радіолокаційними станціями.

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«Нашою метою залишається деескалація напруженості й відновлення стабільності в Червоному морі… Наше попередження керівництву хуситів: ми без вагань продовжимо захищати життя і вільний потік торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів у світі», – ідеться в заяві.

Блекаут у Білгороді

Увечері 3 лютого у російському Білгороді сталося масове аварійне відключення електроенергії. Без світла лишилося кілька вулиць у різних районах. Про це повідомляють мер Білгорода Валентин Демідов та місцеві пабліки.

Як стверджує місцева влада, «блекаут» стався через технічне порушення в мережі. Після цього енергетики розпочали відновлювальні роботи із перемикання.

Стверджувалося, що на відновлення електропостачання може знадобитися до півтори години, проте станом на опівніч неділі, 4 лютого, повідомлень про повернення світла не було.

Губернатор Бєлгородської області не коментував ситуацію із таким «блекаутом».