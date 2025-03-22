Опонент Трампа зібрав багатотисячний мітинг у Колорадо

Сандерс неодноразово заявляв, що мітинги не є ознакою того, він хоче знову балотуватися в президенти

У Денвері, штат Колорадо, відбувся масштабний мітинг проти олігархії та політики адміністрації Дональда Трампа. Ініціаторами цього протесту виступили сенатор США Берні Сандерс та конгресвумен Александрія Окасіо-Кортез.

Сенатор США Берні Сандерс та конгресвумен Александрія Окасіо-Кортез на сцені під час мітингу у Денвері фото: Берні Сандерс

Як інформує «Главком», у своєму дописі в соціальній мережі Х Сандерс написав, що відбувся найбільший у його кампанії мітинг.

«Це говорить мені, що американський народ не дозволить Трампу перевести нас у олігархію та авторитаризм. Ми дамо відсіч. Ми переможемо», – заявив Сандерс зі сцени.

У Денвері зібралось понад 34 тис. людей на мітинг проти політики адміністрації Трампа. Вони слухали промови Окасіо-Кортез та Сандерс зі сцени.

Варто зазначити, що сенатор від Вермонта подорожує країною, щоб згуртувати людей за своїм антиавторитарним посланням. Сандерс неодноразово заявляв, що тур не є ознакою того, що він хоче знову балотуватися в президенти.

Повідомляється, що це є способом для Сандерса активізувати боротьбу з діями адміністрації президента Дональда Трампа.

.@SenSanders says the crowd here in Denver for his #FightOligarchy tour is larger than any crowd he saw in either of his presidential campaigns pic.twitter.com/F2UolTSegL — Jonathan Karl (@jonkarl) March 22, 2025

«Багато людей, які прийшли на мітинг «Боротьба з олігархією» в Денвері, шукали вказівок від популярних лідерів Демократичної партії, оскільки Трамп видає укази , які надають повноваження мільярдеру Ілону Маску, ліквідують Міністерство освіти США та федеральні відділи громадянських прав, відновлюють багатовікову тактику масової депортації та звільняють тисячі федеральних службовців», – йдеться у повідомленні Westword.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про ліквідацію Департаменту освіти.

«Сьогодні ми робимо дуже історичний крок, який готувався 45 років. За кілька хвилин я підпишу виконавчий указ, щоб раз і назавжди розпочати ліквідацію Департаменту освіти», – сказав президент США перед підписанням.

Також адміністрація президента США Дональда прийняла рішення анулювати тимчасовий правовий статус для 530 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели, які проживають в США.