Британські винищувачі перехопили російські літаки поблизу повітряного простору НАТО

У середу, 14 червня, російські літаки Іл-20 і два Су-27 підлетіли до повітряного простору Естонії – країни-члена НАТО. Для їх перехоплення підняли британські Typhoon. Про це повідомили на сторінці Королівських ВПС Великої Британії у Twitter.

У відомстві наголосили, що політ російських літаків не відповідав міжнародним нормам, оскільки ті не зв’язалися з відповідним центром польотної інформації.

RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled this afternoon to intercept a Russian Air Force IL-20 COOT A and 2x Su-27 FLANKER B flying close to @NATO airspace.



The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with relevant FIRs.#WeAreNATO pic.twitter.com/lukgJaRp3P