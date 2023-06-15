Британські винищувачі перехопили російські літаки поблизу повітряного простору НАТО

Політ літаків РФ не відповідав міжнародним нормам, оскільки ті не зв’язалися з відповідним центром польотної інформації

У середу, 14 червня, російські літаки Іл-20 і два Су-27 підлетіли до повітряного простору Естонії – країни-члена НАТО. Для їх перехоплення підняли британські Typhoon. Про це повідомили на сторінці Королівських ВПС Великої Британії у Twitter.

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У відомстві наголосили, що політ російських літаків не відповідав міжнародним нормам, оскільки ті не зв’язалися з відповідним центром польотної інформації.

RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled this afternoon to intercept a Russian Air Force IL-20 COOT A and 2x Su-27 FLANKER B flying close to @NATO airspace.



The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with relevant FIRs.#WeAreNATO pic.twitter.com/lukgJaRp3P Будь ласка, читайте текст після реклами June 14, 2023

«Літаки Typhoon з експедиційного повітряного крила 140 (EAW) були підняті в небо в Естонії сьогодні вдень для перехоплення Іл-20 Coot-A і двох Су-27 Flanker-B російських ВПС, які пролітали поблизу повітряного простору НАТО», – йдеться у дописі.

До слова, НАТО за минулі вихідні тричі перехоплювало російські літаки.

Як відомо, у Німеччині стартують наймасштабніші навчання авіації НАТО. У ході маневрів планують перевірити здатність ВПС реагувати на кризові ситуації в Європі на тлі посилення напруженості у відносинах з Росією.