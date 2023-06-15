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Британські винищувачі перехопили російські літаки поблизу повітряного простору НАТО

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Британські винищувачі перехопили російські літаки поблизу повітряного простору НАТО
Російські літаки підлетіли до повітряного простору НАТО
фото: Королівські ВПС Британії

Політ літаків РФ не відповідав міжнародним нормам, оскільки ті не зв’язалися з відповідним центром польотної інформації

У середу, 14  червня, російські літаки Іл-20 і два Су-27 підлетіли до повітряного простору Естонії – країни-члена НАТО. Для їх перехоплення підняли британські Typhoon. Про це повідомили на сторінці Королівських ВПС Великої Британії у Twitter.

У відомстві наголосили, що політ російських літаків не відповідав міжнародним нормам, оскільки ті не зв’язалися з відповідним центром польотної інформації.

«Літаки Typhoon з експедиційного повітряного крила 140 (EAW) були підняті в небо в Естонії сьогодні вдень для перехоплення Іл-20 Coot-A і двох Су-27 Flanker-B російських ВПС, які пролітали поблизу повітряного простору НАТО», – йдеться у дописі.

До слова, НАТО за минулі вихідні тричі перехоплювало російські літаки.

Як відомо, у Німеччині стартують наймасштабніші навчання авіації НАТО. У ході маневрів планують перевірити здатність ВПС реагувати на кризові ситуації в Європі на тлі посилення напруженості у відносинах з Росією.

Теги: НАТО політ Естонія літак Велика Британія перехоплення винищувач

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