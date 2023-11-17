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З арматурою та криками «Аллах Акбар». На будівництві у РФ сталася масова бійка (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
З арматурою та криками «Аллах Акбар». На будівництві у РФ сталася масова бійка (відео)
Заспокоїти натовп вдалося поліції, яка прибула на місце та розставила учасників конфлікту у два ряди
фото: скріншот з відео

Попередньо встановлено, що між робітниками виник побутовий конфлікт, який переріс у бійку

У московському районі Свіблово РФ на будівництві хмарочоса «Afi Tower» сталася масова бійка робітників. Відповідні відео з'явилися в мережі.

На відео очевидців з сусідніх будинків, видно скупчення десятків будівельників, також чути крики «Аллах Акбар».

Крім того, у кадр потрапив момент, як робітники несуть на імпровізованих ношах постраждалого колегу. Його посадили в автомобіль швидкої допомоги, про стан чоловіка не повідомляється. За іншими даними, за медичною допомогою звернулися двоє людей.

На відео також видно, як робітники ходять по будівництві з ціпками та арматурою в руках і кричать один на одного. Заспокоїти натовп вдалося поліції, яка прибула на місце та розставила учасників конфлікту у два ряди. Після бійки поліція затримала 139 людей, до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство притягнуто 76 осіб.

Попередньо встановлено, що між робітниками виник побутовий конфлікт, який переріс у бійку.

Нагадаємо, у Нижньому Новгороді трудові мігранти побилися за лопату та ледь не рознесли місцевий Кремль.

До слова, у Росії виник ажіотажний попит на валянки – у третьому кварталі 2023 року їх продажі зросли майже у п'ять разів.

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Теги: бійка росіяни росія будівництво

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З арматурою та криками «Аллах Акбар». На будівництві у РФ сталася масова бійка (відео)
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