Фінляндія планує розміщення військ НАТО на своїй території

Стало відомо про плани Фінляндії розмістити війська НАТО у країні

Фінляндія веде переговори з кількома країнами НАТО щодо розміщення в країні військ альянсу, повідомив міністр оборони Антті Хяккянен. Його слова наводить фінська телерадіокомпанія Yle.

«Вони (переговори, – «Главком») проводяться з кількома різними країнами. Ми ведемо переговори про те, які країни могли б виділити певні структури військ для забезпечення безпеки Фінляндії», – сказав Хяккянен.

Він пояснив, що мета полягає в тому, щоб призначені війська з різних країн могли прибувати до Фінляндії у «кризових ситуаціях», але наголосив, що подібні ситуації не мають на увазі реальної військової участі.

На практиці, на думку глави фінського Міноборони, «напружена атмосфера на кордоні» може призвести, наприклад, до ситуації, коли разом із союзниками розпочинатимуть додаткові великі навчання.

На закінчення міністр додав, що переговори триватимуть восени та взимку, наступна зустріч із цієї теми відбудеться на нараді міністрів оборони у лютому.

Фінляндія вступила до НАТО навесні 2023 року, ставши 31-м членом блоку. У квітні 2024 року стало відомо, що у фінському місті Міккелі (140 км від кордону з Росією) створять додатковий штаб сухопутних військ альянсу. Крім того, з 31 серпня по 6 вересня у різних частинах Фінляндії, зокрема неподалік кордону з Росією, буде проведено серію навчань.

Водночас фінський парламент 1 липня одноголосно схвалив Угоду про співпрацю в галузі оборони (DCA) між Фінляндією та США. Відповідно до угоди північноєвропейська країна відкриє 15 своїх військових баз для потенційного використання силами США, а також дозволить їм розміщувати у Фінляндії американських військовослужбовців, озброєння, боєприпаси та військове обладнання.