Іноземні військові інструктори вже давно в Україні – нардепка

Політикиня: Ми повторюємо, що в першу чергу нам потрібні не військові інструктори, а техніка

Народна депутатка Устінова прокоментувала інформацію New York Times про плани відправки в Україну військових інструкторів для ЗСУ

Іноземні військові інструктори присутні в Україні приблизно з 2015 року, але наразі їх можуть надсилати ще більше. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла членкиня української делегації та голова тимчасової спецкомісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання західного озброєння Олександра Устінова.

Водночас нардепка повідомляє, що українські представники постійно повторюють західним союзникам, що в першу чергу Україні потрібні не військові інструктори, а техніка.

«Тому що коли, вибачте, у нас за два місяці тренувань солдат лише один раз бойову гранату використовує, – це ненормально. Ми не можемо їх тренувати на жодній техніці в Україні, тому що тоді її фактично треба з поля бою забирати», – акцентує увагу політикиня.

За її словами, українські мінометники «бачать міномет тільки на картинках і в інтернеті дізнаються, як він працює». Те ж стосується і багатьох інших професій на фронті, тому озброєння наразі є більш необхідним, аніж військові інструктори.

Нагадаємо, естонський уряд обговорює можливість відправки військ на захід України, аби ті допомогли Києву вивільнити резерви для відправлення на фронт. Про це заявив радник президента Естонії з питань національної безпеки Мадіс Ролл в інтерв'ю Breaking Defense.

За словами радника естонського президента, уряд наразі аналізує потенційне відправлення військ в Україну і волів би піти на це у складі повноцінної місії НАТО – «щоб продемонструвати ширшу об'єднану силу і рішучість».

До слова, Литва готова відправити в Україну своїх солдатів у рамках тренувальної місії.