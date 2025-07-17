Пожежа на Оболоні: з будинку евакуйовано п'ятьох людей та врятовано песика (фото)

Пожежа сталася на 11-му поверсі в 16-поверховому житловому будинку

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу у багатоповерховому будинку на проспекті Володимира Івасюка в Оболонському районі Києва. Під час гасіння пожежі з охопленого димом будинку евакуювали п'ятьох мешканців та врятували маленького песика. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Зазначається, що повідомлення про займання в 16-поверховому житловому будинку надійшло до Служби порятунку о 15:24. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить квартира на 11-му поверсі.

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали мешканців охопленого димом будинку фото: ДСНС Києва/Facebook

Евакуація мешканців будинку фото: ДСНС Києва/Facebook

«Пожежу на площі 15 квадратних метрів вдалося локалізувати о 16:14, а вже о 16:27 – повністю ліквідувати», – повідомили рятувальники.

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Столичні вогнеборці ліквідували пожежу у багатоповерховому будинку на проспекті Володимира Івасюка в Оболонському районі фото: ДСНС Києва/Facebook

За словами вогнеборців, внаслідок події у двох осіб медики зафіксували гостру реакцію на стрес, проте від госпіталізації люди відмовилися. Врятованого з сусідньої квартири песика передали власниці.

Врятований песик на руках у власниці фото: ДСНС Києва/Facebook

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, під час негоди у Волинській області блискавка влучила у житловий будинок, в якому перебувала мати з трьома малолітніми дітьми, внаслідок чого у приміщенні виникла пожежа. Вогнеборці оперативно ліквідували займання, не допустивши знищення будинку.