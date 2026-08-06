Трамп заявив про скасування наймасштабнішого удару по Ірану після прохань із Тегерана

Трамп: Ми ведемо переговори, подивимося, що станеться. Однак вони (Іран – «Главком») нас поважають

Дональд Трамп зауважив, що хоче укласти угоду, бо не має бажання вбивати людей

Сполучені Штати готували наймасштабніший військовий удар по Ірану з часів Другої світової війни, однак скасували його після того, як іранська сторона звернулася з проханням про переговори. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає «Главком».

Американський лідер підкреслив, що віддає перевагу дипломатичному врегулюванню, щоб уникнути людських жертв, хоча тиск на Тегеран продовжується:

«Ми вибиваємо з них усю дурість. Але я віддав би перевагу укладанню угоди, тому що не хочу вбивати людей. Але в певний момент ми збиралися, ми були готові до наймасштабнішої атаки з усіх – і протягом останніх кількох місяців ми завдавали по них дуже сильних ударів. Але ми були повністю готові до найбільшої атаки з часів Другої світової війни. І вони зателефонували мені і сказали: «Будь ласка, не робіть цього, давай поговоримо». А потім вони кажуть: «Ми ніколи цього не казали». Знаєте що? Фейкові ЗМІ знають, що вони дійсно це казали. Але ми ведемо переговори, подивимося, що станеться. Однак вони нас поважають. Вони нас поважають», – заявив Трамп.

Раніше Іран попередив країни Перської затоки, що у разі нових ударів США по його території завдасть ударів у відповідь по американських активах та енергетичній інфраструктурі регіону.

За даними Reuters, попередження було передане під час дипломатичних контактів, які відбулися після заяви президента США Дональда Трампа від 28 липня про можливість ударів по енергетичній мережі та інфраструктурі Ірану.

Нагадаємо, 2 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився скасувати атаку на Іран за умови швидкого укладення угоди. Також 5 серпня Axios повідомило, що Вашингтон готується оголосити про домовленість із Тегераном щодо повторного відкриття Ормузької протоки. Станом на момент публікації офіційного підтвердження цієї інформації не було.