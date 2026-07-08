ЗМІ повідомили позицію УЄФА щодо допуску команд з Росії на міжнародні турніри

Російські футбольні команди відсторонені від міжнародних офіційних матчів з 2022 року

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) готова піти всупереч рішенню Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у питанні допуску до турнірів російських команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на A Bola.

За інформацією джерела, деякі найбільші футбольні федерації УЄФА, серед яких Англія, Німеччина та Франція, виступають проти допуску до змагань команд з Росії.

У зв'язку з цим в УЄФА є готовність заблокувати повернення російських команд. Спілка готова виступити проти як рішення МОК, так і позиції Міжнародної федерації футболу (ФІФА), яка, як зазначається, більш лояльно налаштована з цього питання.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) готовий піти проти рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у питанні допуску до турнірів російських спортсменів. Про це повідомляє газета A Bola.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.