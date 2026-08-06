Трамп посварився з главою Пентагону: як це позначиться на Україні

Президент США вимагав пояснень через нестачу ракет, яка вже впливає на військові рішення Вашингтона

Президент США Дональд Трамп вимагав пояснень від міністра війни Піта Гегсета через гострий дефіцит боєприпасів, який, за даними джерел, обмежує військові можливості Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Washington Post.

За інформацією видання, суперечка між президентом і главою Пентагону відбулася у кулуарах засідання уряду в Кемп-Девіді. Трамп був розчарований тим, що, на його думку, його ввели в оману щодо реального стану запасів боєприпасів, особливо на тлі загострення ситуації навколо Ірану.

Як стверджують джерела The Washington Post, під час розмови Гегсет відкинув звинувачення на свою адресу та поклав відповідальність за ситуацію на свого заступника Стівена Файнберга, заявивши, що той не забезпечив президента повною інформацією.

За словами співрозмовників видання, цей конфлікт став черговим свідченням зростання невдоволення Трампа роботою міністра війни. Саме Гегсет, як зазначає WP, був одним із головних прихильників військової операції проти Ірану та переконував президента, що вона буде швидкою й відносно легкою.

Видання також нагадує, що під час липневих слухань у Сенаті Гегсет відмовився коментувати свої рекомендації президенту щодо Ірану та неодноразово пояснював дефіцит боєприпасів рішеннями адміністрації Джо Байдена.

За словами одного з джерел, саме нестача керованих ракет великої дальності та ракет-перехоплювачів стала однією з причин, через які Трамп останніми днями відмовився від проведення нових масштабних ударів по Ірану.

Крім того, дефіцит оборонних боєприпасів позначився і на підтримці України. Як зазначає The Washington Post, нестача засобів протиповітряної оборони робить Україну більш вразливою до російських повітряних атак.

«Відсутність ракет-перехоплювачів також змінює підхід США до прийняття рішення про застосування боєприпасів проти загрози, що насувається», – сказав американський чиновник виданню.

У The Washington Post додають, що, попри укладення нових контрактів на виробництво окремих видів боєприпасів, зокрема ракет для систем Patriot, їх виготовлення може тривати до двох років. Через це швидкого вирішення проблеми із запасами боєприпасів не очікується.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що під час війни з Іраном Сполучені Штати використали майже 80% запасів ракет до систем THAAD, які були наявні до початку конфлікту, а також близько половини запасів ракет-перехоплювачів Patriot.