Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран висунув нову погрозу союзникам США на Близькому Сході

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Іран висунув нову погрозу союзникам США на Близькому Сході
Тегеран пригрозив атакою у відповідь на нові удари США
фото: Reuters

Тегеран попередив, що нові американські удари можуть обернутися атаками на енергетичну інфраструктуру всього регіону

Іран попередив країни Перської затоки, що у разі нових ударів США по його території завдасть ударів у відповідь по американських активах та енергетичній інфраструктурі регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, попередження було передане під час дипломатичних контактів, які відбулися після заяви президента США Дональда Трампа від 28 липня про можливість ударів по енергетичній мережі та інфраструктурі Ірану.

Як повідомили Reuters двоє іранських чиновників, два джерела з країн Перської затоки та високопоставлений регіональний дипломат, переговори проводив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Він спілкувався з колегами із Саудівської Аравії, Катару, Туреччини, а також із командувачем армії Пакистану.

Під час переговорів Аракчі закликав союзників США використати свій вплив на Дональда Трампа, щоб не допустити нових американських ударів по Ірану. За словами співрозмовників агентства, він наголосив, що будь-яка атака на іранську територію спричинить відповідь по американських цілях та енергетичних об'єктах у країнах Перської затоки.

«Іранське попередження було недвозначним: якщо Америка завдасть удару по іранській інфраструктурі, Іран відповість ударами по енергетичних об'єктах Перської затоки та інших регіональних цілей», – повідомило одне із джерел Reuters.

Водночас, за словами високопоставленого дипломата, глава іранського МЗС у кожній розмові наголошував, що дипломатичне врегулювання залишається найкращим способом уникнути масштабної ескалації.

Після цих контактів спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої закликав американського президента відмовитися від військового сценарію, повернутися до переговорів та домагатися дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, 2 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився скасувати атаку на Іран за умови швидкого укладення угоди. Також 5 серпня Axios повідомило, що Вашингтон готується оголосити про домовленість із Тегераном щодо повторного відкриття Ормузької протоки. Станом на момент публікації офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Теги: Іран США війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вес Стрітінг та Володимир Зеленський провели зустріч
Президент обговорив із міністром оборони Великої Британії захист України від балістики
Вчора, 18:26
Росія тестує не ППО, а політичну волю НАТО
Для чого російські дрони завітали до Румунії
4 серпня, 14:03
Зеленський шукає ракети Patriot у союзників через дефіцит у США
Київ переключився на Європу щодо ракет для ППО після відмови США
30 липня, 23:17
Міністр закордонних справ Боснії і Герцеговини виступив проти пришвидшеного вступ України до ЄС
Боснія дорікнула Євросоюзу: Україні відкривають двері у ЄС швидше
30 липня, 03:50
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що найбільш імовірними залишаються гібридні загрози
Чи нападе Росія на Польщу? Міністр оборони зробив заяву
29 липня, 12:06
У Києві біля будівлі МЗС встановили 8-метрову скульптуру «Фенікс» з фестивалю Burning Man
Арт-об'єкт, що пройшов крізь вогонь у США, встановили у Києві (фото)
26 липня, 06:53
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 161 танк
Втрати ворога станом на 21 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
21 липня, 06:55
Ракета PAC-3 MSE
Reuters: Lockheed Martin вироблятиме дешеву ракету до Patriot
20 липня, 15:38
Головний підсумок 1600 днів війни – Путін остаточно загнав Росію у пастку безкінечного самознищення
1600 днів війни. Цифри, що приголомшують світ та антирекорди від Путіна
12 липня, 09:03

Політика

Трамп посварився з главою Пентагону: як це позначиться на Україні
Трамп посварився з главою Пентагону: як це позначиться на Україні
Іран висунув нову погрозу союзникам США на Близькому Сході
Іран висунув нову погрозу союзникам США на Близькому Сході
США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною
США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною
Президент Чехії опанував новий фах, чим здивував пів світу
Президент Чехії опанував новий фах, чим здивував пів світу
США вже не в тренді: Кремль оголосив, хто насправді «командує» Україною
США вже не в тренді: Кремль оголосив, хто насправді «командує» Україною
Ізраїльсько-ліванські переговори завершилися достроково на тлі ударів по Лівану
Ізраїльсько-ліванські переговори завершилися достроково на тлі ударів по Лівану

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
74K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
Сьогодні, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua