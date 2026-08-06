Іран висунув нову погрозу союзникам США на Близькому Сході

Тегеран попередив, що нові американські удари можуть обернутися атаками на енергетичну інфраструктуру всього регіону

Іран попередив країни Перської затоки, що у разі нових ударів США по його території завдасть ударів у відповідь по американських активах та енергетичній інфраструктурі регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, попередження було передане під час дипломатичних контактів, які відбулися після заяви президента США Дональда Трампа від 28 липня про можливість ударів по енергетичній мережі та інфраструктурі Ірану.

Як повідомили Reuters двоє іранських чиновників, два джерела з країн Перської затоки та високопоставлений регіональний дипломат, переговори проводив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. Він спілкувався з колегами із Саудівської Аравії, Катару, Туреччини, а також із командувачем армії Пакистану.

Під час переговорів Аракчі закликав союзників США використати свій вплив на Дональда Трампа, щоб не допустити нових американських ударів по Ірану. За словами співрозмовників агентства, він наголосив, що будь-яка атака на іранську територію спричинить відповідь по американських цілях та енергетичних об'єктах у країнах Перської затоки.

«Іранське попередження було недвозначним: якщо Америка завдасть удару по іранській інфраструктурі, Іран відповість ударами по енергетичних об'єктах Перської затоки та інших регіональних цілей», – повідомило одне із джерел Reuters.

Водночас, за словами високопоставленого дипломата, глава іранського МЗС у кожній розмові наголошував, що дипломатичне врегулювання залишається найкращим способом уникнути масштабної ескалації.

Після цих контактів спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої закликав американського президента відмовитися від військового сценарію, повернутися до переговорів та домагатися дипломатичного врегулювання.

Нагадаємо, 2 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився скасувати атаку на Іран за умови швидкого укладення угоди. Також 5 серпня Axios повідомило, що Вашингтон готується оголосити про домовленість із Тегераном щодо повторного відкриття Ормузької протоки. Станом на момент публікації офіційного підтвердження цієї інформації не було.