Президент Чехії опанував новий фах, чим здивував пів світу

Петр Павел вступив до Клубу спортивних журналистів і пройшов стандартний відбір на загальних умовах без жодних пільг

Президент Чехії Петр Павел офіційно вступив до Клубу спортивних журналістів Чехії (KSN) у статусі фотографа-фрилансера. Разом із цим його прийняли до Міжнародної асоціації спортивних журналістів (AIPS) як незалежного спортивного фотографа після проходження стандартної процедури, яка застосовується до всіх кандидатів. Як пише «Главком» , про це повідомив голова чеського осередку журналістів та керівник спортивної редакції Чеського телебачення Міхал Дусік.

Голова Клубу спортивних журналістів Міхал Дусік наголосив, що для президента не робили жодних винятків. За його словами, заявку Петра Павела розглядали так само, як документи інших претендентів, оцінюючи лише його професійну діяльність у сфері спортивної фотографії.

«Пан президент виконав усі правила для прийняття на позицію вільного фотографа і був також прийнятий до Міжнародної асоціації спортивних журналістів AIPS. Ми раді, що Петр Павел виявив інтерес стати членом організації, яка з 1923 року об’єднує професійних спортивних журналістів, репортерів, фотокореспондентів та інших медійників. Не як президент, а як фотограф, який зосереджений насамперед на моторному спорті», – наголосив Міхал Дусік.

Президент Чехії Петр Павел офіційно став спортивним фотожурналістом фото: facebook.com/KSNCR

Клуб спортивних журналістів Чехії об'єднує журналістів, репортерів, фотокореспондентів та інших представників медіа, які спеціалізуються на висвітленні спортивних подій.

Зазначимо, що вступ до професійного об'єднання, де перебуває близько сотні фотографів-фрилансерів, дозволить Петру Павелу відвідувати світові спортивні арени не як почесному гостю чи главі держави, а як повноцінному акредитованому медійнику. Крім того, у статусі члена клубу він отримав право голосувати у щорічній престижній премії «Спортсмен року» в Чехії.

Фотографія є давнім захопленням Петра Павела. Особливу увагу він приділяє автомобільному та мотоспорту. Так, за останні роки президент працював фотографом на низці міжнародних спортивних змагань, серед яких легендарні перегони «24 години Ле-Мана», етап MotoGP у Брно, чемпіонат Європи з автокросу в Новій Паці, етап Гран-прі зі спідвею у Празі та Гран-прі Угорщини Формули-1 на трасі Хунгароринг.

Нагадаємо, що нещодавно президент Чехії Петр Павел взяв до рук професійну фотокамеру, завітавши на Гран-прі Угорщини «Формули-1» у статусі акредитованого фотографа FIA. На автодромі «Хунгарорінг» 64-річний чеський лідер працював безпосередньо біля траси поруч із колегами-фотокореспондентами та зафіксував перемогу пілота McLaren Ландо Норріса. І це не перший подібний досвід для глави держави, адже він давно та системно знімає масштабні автоперегони, зокрема ралі «Дакар», «24 години Ле-Мана» та етапи MotoGP.

До речі, хобі чеського лідера вже має практичну користь для суспільства. Раніше світлини, які Петр Павел зробив під час Ралі Дакар та інших перегонів, продали на благодійному аукціоні через Фонд Еви Павлової. Завдяки цьому вдалося зібрати майже 670 тисяч чеських крон для підтримки сімей та дітей, які опинилися у скруті.