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Віктор Шлінчак журналіст, засновник «Главкома»

Глава Пентагону Остін у Києві. Це і добре, і насторожує

glavcom.ua
До України з робочим приїхав голова Пентагона Ллойд Остін
фото: офіс президента

Тему «вступ України в НАТО» зараз якраз час актуалізувати

Насторожує, бо з бюджетом у $4,9 млрд, яким може розпоряджатися Пентагон без погоджень, особливо не розженешся. (Принагідно нагадаю, що у проекті «по Україні», який досі лежить непогодженим у Конгресі, військова допомога мала б складати понад $47 млрд)

Тому, очевидно, сьогодні розписуватимуть, як до моменту голосування у Конгресі (якщо він буде) закрити дірку у постачаннях. Плюс – обговорити, що мав на увазі Залужний під іноваціями, які зможуть переломити хід війни.

Поки що на словах це так:

«Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби».

Це для нас позитивна заява. Подивимось на реалізацію.

А от щодо подальших безпекових стратегій, з американцями вже варто і потрібно дискутувати.

Бо на прикладі Ізраїлю світ побачив, що не завжди гарантії безпеки, прописані у двосторонніх договорах, спрацьовують так, як це раніше уявлялося. Тому тему «вступ України в НАТО» зараз якраз час актуалізувати. До саміту, який відбудеться у США, залишилося трохи більше півроку.

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Джерело
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Теги: Пентагон Офіс президента НАТО

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Віктор Шлінчак

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