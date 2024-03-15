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На що націлився Путін? Данілов розкрив плани ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На що націлився Путін? Данілов розкрив плани ворога
Данілов наголошує, що Путін постійно вчиняє акти гібридної агресії проти Європи, але багато європейців не хочуть робити очевидні висновки,
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Кремлю дуже важко мати справу з об'єднаною Європою, це ставить Росію в невигідне становище»

Однією з ключових цілей Путіна є руйнування ЄС, оскільки Кремлю дуже складно мати справу з об'єднаною Європою, яка ставить Росію в невигідне становище. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у матеріалі для Atlantic Council.

Він додав, що гібридна війна Росії проти ЄС уже йде повним ходом, але деякі західні країни воліють не визнавати цього

Як пише Atlantic Council, Данілов розглядає триваюче вторгнення в Україну як центральну сцену в набагато ширшій глобальній конфронтації між демократичним світом і силами автократії, що відроджуються, на чолі з росіянами, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, але попереджає, що такої ясності часто бракує під час його спілкування із західними партнерами України.

Якщо сьогоднішнє покоління західних лідерів терміново не усвідомить масштабу проблеми, Данилов пророкує, що незабаром вони зіткнуться із зовсім іншим і більш ворожим міжнародним середовищем.

«Занадто багато країн залишаються в інформаційному тумані і не усвідомлюють, що Третя світова війна вже йде. Весь світ так чи інакше залучений до нинішньої війни, хоча Україна – єдина країна, яка дійсно воює проти Росії», – зазначив Данілов.

Atlantic Council пише, що Путін хоче повністю змінити геополітичний клімат і продовжуватиме це робити, поки його не зупинять. Якщо Україна впаде, Данілов переконаний, що Росія продовжить розширювати свою агресію. Він вважає, що найбільш схильними до ризику країнам виявляться колишні держави-члени Варшавського договору.

«Путін абсолютно ясно виклав свої наміри у своєму ультиматумі Заходу в грудні 2021 року, коли він закликав НАТО вийти з Центральної та Східної Європи. Просто подивіться на карту, все це є», – зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, повернення до статус-кво початку 1990-х років навряд чи задовольнить російського диктатора. Він стверджує, що зовнішньополітичні цілі Путіна в кінцевому підсумку виходять далеко за межі старої залізної завіси і включають розпад самого Європейського Союзу. Це дозволило б Путіну розділити і завоювати Європу.

«Одна з ключових цілей Путіна – руйнування ЄС. Кремлю дуже важко мати справу з об'єднаною Європою, це ставить Росію в невигідне становище. Путін волів би розколоти ЄС і вести переговори з кожною європейською країною окремо», – наголосив Данілов.

Як пише Atlantic Council, це, звісно, не означає, що Росія готується до негайного вторгнення в Бельгію або окупації Брюсселя. Навпаки, Кремль з набагато більшою ймовірністю буде використовувати тактику гібридної війни, відточену на Україні в період з 2014 до 2022 року. років і звинувачує європейських лідерів у тому, що вони закривають очі на цю небажану реальність. 

«Гібридна війна Росії проти ЄС вже йде повним ходом, але деякі західні країни вважають за краще не визнавати цього. Путін постійно вчиняє акти гібридної агресії проти Європи, але багато європейців не хочуть робити очевидні висновки, оскільки це змусило б їх визнати загрозу і відреагувати», – повідомив Данілов. 

Теги: війна путін Європа Олексій Данілов

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