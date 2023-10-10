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Конгрес США готує річний пакет допомоги Україні: названа сума

Діана Гасюк
glavcom.ua
Конгрес США готує річний пакет допомоги Україні: названа сума
фото з відкритих джерел

Пакет можуть затвердити у період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул

Сенатори Сполучених Штатів з обох політичних партій планують ухвалити щорічний пакет допомоги Україні в розмірі від 50 до 100 мільярдів доларів протягом найближчих тижнів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Сенатори від обох партій заявили виданню, що бачать більше сенсу в одному великому пакеті, аніж в кількох менших. Це, по-перше, «додасть Україні відчуття впевненості», а по-друге, це буде краще «з політичної точки зору».

Такий пакет можуть затвердити у період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада, що є датою закінчення поточного законопроєкту про тимчасові витрати.

Сенатори висловили обмежений оптимізм щодо прийняття пакета. Розмір його наразі ще обговорюється. Так, сенатор-республіканець Ліндсей Грем запропонував виділити 60-70 млрд доларів, тоді як сенатор-демократ Річард Блюменталь, сказав, що, на його думку, цифра має бути ближчою до 100 млрд доларів. Тим не менш, останній заявив, що готовий піти на компроміс, якщо республіканці запропонують пакет в 60 млрд доларів.

Раніше у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден хоче просити в Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги для України в розмірі $100 млрд

Нагадаємо, видання Reuters повідомило, що наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет зброї для України

Американські чиновники розповіли, що Пентагон продовжує надавати гроші, виявлені через багатомільярдну бухгалтерську помилку.

Раніше Пентагон завищив вартість зброї, поставленої в Україну, на $6,2 млрд через бухгалтерську помилку. Тож тепер на ці витрати Міноборони США має близько $5,4 млрд, наданих Конгресом раніше. Виявлені кошти дозволили адміністрації Байдена відправити Україні зброю, матеріали та боєприпаси, попри виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про бюджет.

Байден просив Конгрес затвердити ще $24 млрд для допомоги Україні. Цей запит все ще перебуває на розгляді.

Теги: Адміністрація Президента бюджет фінансування боєприпаси Пентагон

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