Конгрес США готує річний пакет допомоги Україні: названа сума

Пакет можуть затвердити у період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул

Сенатори Сполучених Штатів з обох політичних партій планують ухвалити щорічний пакет допомоги Україні в розмірі від 50 до 100 мільярдів доларів протягом найближчих тижнів. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Сенатори від обох партій заявили виданню, що бачать більше сенсу в одному великому пакеті, аніж в кількох менших. Це, по-перше, «додасть Україні відчуття впевненості», а по-друге, це буде краще «з політичної точки зору».

Такий пакет можуть затвердити у період між 16 жовтня, коли Сенат повернеться з канікул, і 17 листопада, що є датою закінчення поточного законопроєкту про тимчасові витрати.

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Сенатори висловили обмежений оптимізм щодо прийняття пакета. Розмір його наразі ще обговорюється. Так, сенатор-республіканець Ліндсей Грем запропонував виділити 60-70 млрд доларів, тоді як сенатор-демократ Річард Блюменталь, сказав, що, на його думку, цифра має бути ближчою до 100 млрд доларів. Тим не менш, останній заявив, що готовий піти на компроміс, якщо республіканці запропонують пакет в 60 млрд доларів.

Раніше у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден хоче просити в Конгресу про найбільший пакет військової та гуманітарної допомоги для України в розмірі $100 млрд.

Нагадаємо, видання Reuters повідомило, що наступного тижня адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет зброї для України.

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Американські чиновники розповіли, що Пентагон продовжує надавати гроші, виявлені через багатомільярдну бухгалтерську помилку.

Раніше Пентагон завищив вартість зброї, поставленої в Україну, на $6,2 млрд через бухгалтерську помилку. Тож тепер на ці витрати Міноборони США має близько $5,4 млрд, наданих Конгресом раніше. Виявлені кошти дозволили адміністрації Байдена відправити Україні зброю, матеріали та боєприпаси, попри виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про бюджет.

Байден просив Конгрес затвердити ще $24 млрд для допомоги Україні. Цей запит все ще перебуває на розгляді.